Des pendaisons de chiens évoquées dans le procès d’Expédition Mi-Loup

Le procès qui vise les propriétaires et un ancien employé d'Expédition Mi-Loup, une entreprise qui offrait des promenades en traîneau à chien, s'est ouvert lundi au palais de justice de Québec. Le témoignage d'un ancien employé laisse entendre que plusieurs chiens auraient été tués par pendaison.

Attention, le contenu de cet article pourrait choquer certains lecteurs.

Les propriétaires de l'entreprise de Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans, Élizabeth Leclerc et Antoine Simard, font face à des accusations d'avoir volontairement tué, blessé, estropié ou empoisonné des animaux. Ils auraient aussi négligé de fournir la nourriture, l’eau, l'abri et les soins convenables à un animal. Édouard Parent, un ancien employé, fait face aux mêmes accusations.

Lundi matin, la Couronne a fait venir un premier témoin.

Vincent Comeau, un policier de la Sûreté du Québec à la MRC de L'Île-d'Orléans, est intervenu sur les lieux le 2 avril 2022 à la suite d'une demande d'expulsion des propriétaires. Selon lui, la demande faisait suite à la présence de journalistes et de militant qui se trouvaient sur les lieux.

Le policier affirme avoir reçu plus tard deux mandats pour fouiller certaines des installations. Ces fouilles ont permis de perquisitionner des boîtes où se trouvaient des documents de facturation.

Selon Vincent Comeau, seulement quatre factures faisaient mention d'un service de vétérinaire pour des euthanasies. D'autres reçus d'achat de nourriture dans plusieurs commerces faisaient partie des documents.

Lors de son contre-interrogatoire, Vincent Comeau a précisé avoir trouvé des reçus trouvés dans ces boîtes qui indiquaient des frais de clinique vétérinaire sans connaitre la nature exacte des services rendus.

Ouvrir en mode plein écran Édouard Parent, un ancien employé d'Expédition Mo-Loup, est aussi accusé avec les propriétaires de l'entreprise. Photo : Radio-Canada / Félix Morrissette-Beaulieu

Une journée de pendaison en 2008?

L'autre témoignage est venu de Louis-Donald Gaudet, un employé qui a travaillé pour l'entreprise de 2007 à 2009.

Émotif, il a parlé d'une journée particulièrement éprouvante en 2008 où il relate avoir participé, avec le propriétaire Antoine Simard et d'autres employés, à la pendaison d'une dizaine de chiens .

Il s'agissait, selon son témoignage, de chiens qui étaient trop vieux ou inaptes à tirer des traîneaux. Certains auraient été trop laids pour être donnés en adoption.

Louis-Donald Gaudet prétend que les chiens auraient été pendus en étant projetés du deuxième étage d'une grange avec un nœud autour du cou. Ceux qui se débattaient auraient été tirés par les pattes par le propriétaire Antoine Simard.

Selon le témoin, cette façon de faire aurait permis aux propriétaires d'avoir recours à un service qui leur permettait de déplacer les carcasses des chiens à l'extérieur du chenil. Pour bénéficier de ce service, les animaux devaient être morts de cause naturelle , savoir avoir de traces de violence ou avoir été abattus.

Lors de son interrogatoire, Louis-Donald Gaudet a également mentionné qu'un chien relativement âgé serait mort au travail lors d'une randonnée. Selon lui, les chiens étaient mal nourris et pouvaient faire jusqu'à cinq sorties par jour lors des journées achalandées. Une journée normale était plutôt plafonnée à trois sorties par jour.

Expédition Mi-Loup a offert des randonnées en traîneau à chien pendant près de 14 ans. Le chenil de Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans, qui a abrité jusqu’à 200 chiens huskys, a cessé ses activités en 2022 après la publication d’un reportage de CTV qui exposait des pratiques douteuses, comme l'utilisation d’une chambre à gaz pour euthanasier les animaux. Les propriétaires disaient aussi avoir reçu de nombreuses menaces.

Un vétérinaire, d’anciens employés et des inspecteurs du MAPAQ seront aussi appelés à la barre des témoins pour la Couronne.

Des chiots asphyxiés?

Un deuxième employé a également été appelé à la barre des témoins dans le cadre de cette première journée d'audience.

Hans Péladeau-Bissegger a été à guide de traîneau à chiens chez Expédition Mi-Loup en 2010 et 2011.

L'employé a raconté être arrivé au travail un matin et avoir constaté qu'une chienne avait accouché de cinq chiots. L'homme dit s'en être réjoui et être parti en expédition avec un groupe. Il a raconté à la cour qu'à son retour, les chiots n'étaient plus là où ils avaient été vus le matin.

Hans Péladeau-Bisseger dit les avoir trouvés sans vie dans un sceau dans l'atelier d'Édouard Parent. Selon ses dires, un tuyau de PVC avait été installé pour raccorder le sceau à un tuyau d'échappement d'une motoneige. Ils avaient été gazés , a confié au tribunal l'ancien employé.

L'homme explique qu'il aurait ensuite confronté le propriétaire Antoine Simard concernant sa découverte. On lui aurait répondu que les chiots étaient consanguins et que l'entreprise ne pouvait les conserver.

Le contre-interrogatoire de Hans Péladeau-Bisseger est prévu mardi.

Le procès doit se terminer le 23 février.