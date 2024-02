L’écriture inclusive sous la loupe de la science

Bataille futile pour certains, nécessité pour d’autres, l’écriture inclusive est un sujet qui ne laisse personne indifférent. Laissons les opinions de côté pour voir ce qu’en dit la science.

L’écriture inclusive, c’est la manière de s’exprimer – aussi bien à l'oral qu’à l’écrit – sans faire allusion au genre. Moins de masculin, moins de féminin; on emprunte davantage de formulations neutres. On peut aussi chercher un meilleur équilibre dans la représentation, notamment grâce à l'alternance entre le masculin et le féminin.

Il faut savoir qu’en français, lorsqu’on ne connaît pas le genre d’une personne, la règle grammaticale nous dit d’utiliser le masculin. Même chose quand la composition d’un groupe de personnes est inconnue.

La science a démontré que cette règle, celle du masculin par défaut, a des conséquences. On le sait grâce aux travaux de Pascal Gygax, une référence mondiale en psycholinguistique.

Ouvrir en mode plein écran Pascal Gygax est psycholinguiste à l'Université de Fribourg, en Suisse. Photo : Radio-Canada

À l’aide de l’imagerie par résonance magnétique, ce chercheur suisse a démontré en 2008 que le masculin par défaut a une incidence sur le cerveau et sur notre perception du monde. Quand notre cerveau voit ou entend le masculin, c’est le mot homme qu’il imagine.

Ça ne veut pas dire que le cerveau ne verra jamais de femmes. Les études montrent toutes que le masculin active dans le cerveau "hommes" de manière prioritaire et dominante. On va qualifier cette représentation d’androcentrique, une représentation qui tourne autour des hommes.

Pour Alexandra Dupuy, doctorante en psycholinguistique à l’Université de Montréal et spécialiste de la communication inclusive, cette constatation est primordiale.

Dès leur tout jeune âge, cette représentation androcentrique indique aux filles qu'on ne fait pas référence à elles dans la langue. La science a démontré que cela peut avoir des conséquences sur les choix de carrière, sur les milieux de l'emploi , précise-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Alexandra Dupuy est doctorante en psycholinguistique à l’Université de Montréal et spécialiste de la communication inclusive. Photo : Radio-Canada

Si les deux universitaires sont convaincus du bien-fondé de la communication inclusive, c’est aussi parce que l’emploi du masculin par défaut rend invisibles les femmes et les personnes qui ne s'identifient à aucun des deux genres.

Voici un exemple classique concernant un groupe de femmes lors d'un événement. On écrit : Cent physiciennes sont réunies à l’occasion d’un congrès. Or, dès qu’un physicien se joint au groupe, on devra plutôt écrire : Cent un physiciens sont réunis à l’occasion d’un congrès. Aucun doute, cette règle masque la réalité et fournit une image inexacte de la situation.

Ouvrir en mode plein écran Bien qu'il n'y ait qu'un seul homme au sein d'un groupe composé de 101 personnes, la règle commande d'écrire le mot «physicien» au masculin pluriel. Photo : Radio-Canada

On oublie souvent qu'il y a des personnes derrière ce phénomène linguistique, des personnes qui cherchent à être nommées dans la langue, qui voudraient qu'on les respecte. Ce serait bien de les intégrer aussi dans la langue, de leur montrer qu'elle est aussi la leur.

Pascal Gygax poursuit la réflexion : Est-ce qu'on souhaite que tout tourne autour des hommes ou est-ce qu'on souhaite exprimer d'autres genres, d'autres catégories? Dès qu’on souhaite changer cette réalité, l'écriture inclusive n'est plus futile, puisqu'elle va exprimer une autre réalité qui, cette fois, ne tourne plus autour des hommes.

Neutraliser la langue

Pour plusieurs, neutraliser la langue ne va pas de soi, mais parfois, nommer le genre crée, involontairement, des idées préconçues. On les appelle stéréotypes de genre .

Pour démontrer la puissance du stéréotype de genre, les scientifiques ont imaginé une expérience, soit un tour de magie présenté sur vidéo. Lorsqu’on demande à des volontaires de juger la qualité du tour, leur perception est plus positive lorsqu’on leur dit que celui-ci est réalisé par un magicien que lorsqu’il est effectué par une magicienne.

Ouvrir en mode plein écran Des participants se sont prêtés à l'expérience du tour de magie présenté sur vidéo. Photo : Radio-Canada

Pourtant, c’est la même vidéo montrant le même tour de magie. Ici, préciser le genre de l’artiste n’est pas utile. En fait, c’est tout le contraire qui se produit : il nuit.

Cette association va avoir une influence sur notre perception de la compétence de la personne, explique Pascal Gygax. Si l'association est inhabituelle, vous avez l'impression que cette personne sera moins compétente, quelle que soit sa performance. Donc, à performances égales, nos stéréotypes vont influencer notre manière de percevoir la performance.

Autre exemple : si le masculin par défaut voile la réalité, les métiers fortement genrés embrouillent le cerveau. Prenons ce cas : L’immeuble brûle. Des pompières éteignent le brasier . Des tests en imagerie cérébrale montrent que votre cerveau réagit au mot pompière; il produit un pic d’activité. Pour le cerveau, c’est anormal, car sa représentation mentale se compose de pompiers et non de pompières.

Ouvrir en mode plein écran Diverses formulations sont disponibles pour écrire de façon inclusive le mot «professeur» au pluriel. Photo : Radio-Canada

L'écriture inclusive offre plusieurs outils pour éviter ces pièges. La plus répandue des stratégies est l’écriture épicène. L’épicène, c’est un terme qui se réfère autant à une femme qu’un homme, mais également à des personnes qui ne s’identifient pas à ces deux catégories. Par exemple, on peut parler du "corps étudiant" au lieu de parler "des étudiantes et des étudiants" , explique Pascal Gygax.

Le cerveau peut-il imaginer un monde neutre, sans genre? C'est compliqué, parce qu'on est très vite exposé à certaines associations, dès le plus jeune âge, que ce soit par nos parents, par les livres; tout ce qui nous entoure, finalement. Et ces associations deviennent automatiques , soutient-il.

Il ajoute : Si le cerveau est surexposé à certaines associations, il va donner une priorité à ces associations qui seront plus simples à activer [quand le mot surgit]. Donc, ça va devenir quelque chose de très spontané. Et cette spontanéité est très difficile à casser.

Ouvrir en mode plein écran Il n'est pas habituel pour le cerveau d'adopter des formulations non genrées. Photo : Radio-Canada

Au-delà de la science, la langue sera-t-elle porteuse de changement? De l'avis d'Alexandra Dupuy, c’est un pas qu’il faut franchir. La communication inclusive n'est pas l'unique solution pour une société plus juste et égalitaire. Toutefois, c'est une solution parmi plusieurs solutions , estime-t-elle. Son confrère Pascal Gygax renchérit : Le langage va y participer, mais ne révolutionnera pas les inégalités, c'est sûr.

Déjà, chez plusieurs jeunes, la communication inclusive est une notion importante qui s’impose petit à petit; une tendance que des chercheurs vont documenter. Il est encore tôt pour en connaître les effets réels, mais selon Pascal Gygax, un début de réponse se dégage des études récentes.

Ouvrir en mode plein écran Pascal Gygax a participé à l'écriture du livre «Le cerveau pense-t-il au masculin?». Photo : Radio-Canada

Ce qu'on voit pour l'instant, c'est que les formes d'écriture inclusive ont tendance à élargir l'horizon, à élargir la représentation mentale. Ça n'active pas qu’une représentation masculine; ça active quelque chose qui intègre également des femmes et, peut-être aussi, des personnes qui ne s'identifient ni à la catégorie femmes ni à la catégorie hommes , dit-il.

C'est d'ailleurs pour ses enfants et les générations qui suivront que Pascal Gygax s'investit dans ses recherches. Ce qui a toujours été important pour nous, c'est de permettre aux enfants de voir un monde beaucoup plus diversifié, qui n'est pas limité aux représentations masculines , souligne-t-il.

Le reportage de Danny Lemieux est diffusé à l'émission Découverte le dimanche à 18 h 30 sur ICI Radio-Canada Télé.