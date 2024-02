Un projet pilote de la LCBO pour réduire les vols

La Régie des alcools de l’Ontario (LCBO) mettra en place ce printemps des entrées contrôlées dans six succursales du Nord-Ouest de l’Ontario, à Thunder Bay, Kenora et Sioux Lookout dans l’objectif d’améliorer la sécurité.

Les clients qui semblent avoir 17 ans ou plus devront présenter une pièce d’identité avant de pouvoir entrer dans le magasin.

La LCBO affirme avoir choisi ces 6 magasins en raison de leur situation géographique, ce qui permettra selon un communiqué de mesurer l’efficacité des entrées contrôlées sans toutefois causer un transfert des vols vers les autres succursales.

Les résultats seront évalués sur une période de 12 mois.

À cette étape-ci, aucune décision n’a été prise pour ce qui est de rendre les entrées contrôlées permanentes dans les succursales participant au projet pilote ou de les étendre à d’autres succursales , peut-on lire sur le site de la LCBO .

Dans son communiqué, la société de la Couronne cite des données du Conseil canadien du commerce en détail pour noter que les vols et incidents violents ont augmenté de 300 % au cours de quatre dernières années.

Notre priorité est d’offrir aux clients et aux employés une expérience exceptionnelle, et notre objectif est de faire en sorte que ce nouveau processus soit rapide et facile , affirme John Summers, chef de la direction des ventes au détail.

Bien que cela puisse ajouter quelques minutes au temps que les clients passent dans nos succursales, nous sommes d’avis qu’il s’agit d’un léger inconvénient pour une expérience de magasinage plus sécuritaire et plus agréable.

Selon la LCBO , la Société manitobaine des alcools et des loteries a mis en place des entrées contrôlées dans ses magasins en 2020.

Cette dernière affirme que le nombre de vols a diminué depuis.