Le CIUSSS MCQ préoccupé par une hausse des cas d’ITSS

Les cas d'infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) sont en hausse en Mauricie-Centre-du-Québec. La gonorrhée et la syphilis sont en progression sur le territoire, notamment chez les 15 à 34 ans.

En 2023, 215 cas de gonorrhée ont été dépistés. Il s’agit d’une augmentation de 40 % comparativement aux données de 2018. Les cas de syphilis infectieuses ont doublé pour la même période, passant de 14 en 2018 à 28 en 2023.

Même si les chiffres semblent plutôt bas, la situation inquiète la santé publique de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Même si pour certaines ITSS , ça demeure des petits nombres, l'augmentation est quand même préoccupante , soulève la Dre Caroline Marcoux-Huard, médecin à la Direction de la santé publique du CIUSSS MCQ . Les ITSS sont une épidémie silencieuse qu'on connaît déjà depuis quelques années, mais ce qui est préoccupant, c'est qu’on entend un discours là de banalisation des ITSS alors qu’elles peuvent entraîner des conséquences vraiment graves et sérieuses.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Les statistiques concernant les cas de chlamydia semblent indiquer une amélioration, mais les données peuvent être trompeuses, croit la médecin. On a vu durant la pandémie une baisse du nombre de déclarations, mais ça ne veut pas forcément dire une baisse de la circulation des ITSS , précise la Dre Marcoux-Huard. Pour la chlamydia, on n'a pas retrouvé nos taux prépandémiques, mais on suspecte fortement que c'est parce qu'il y a un sous-dépistage.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

La santé publique s’inquiète également de la montée de la syphilis. On est encore dans de petits nombres , reconnaît la médecin.

Ceci étant dit, la syphilis était plus classiquement retrouvée chez les hommes. Depuis quelques années, on voit que ça touche des femmes, notamment des femmes en âge de procréer. Ça peut être très délétère pour le bébé à naître. La syphilis congénitale est une grande préoccupation, donc quand on commence à retrouver ça chez les jeunes femmes, c'est sûr que ça nous inquiète.

Sensibiliser

Pour freiner la transmission des ITSS , le CIUSSS MCQ mise sur la sensibilisation, notamment chez les jeunes.

Des fois, on a quasiment l'impression qu'il y en a qui collectionnent certaines ITSS , que ce n'est pas grave, qu’ils n’ont qu’à se faire traiter à nouveau , fait remarquer la médecin en santé publique. Je pense que la perception de la gravité, c'est un enjeu sur lequel l'éducation et la sensibilisation peuvent venir moduler.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

L’accès au condom et au dépistage en milieu scolaire peuvent aussi faire partie de la solution, croit la Dre Caroline Marcoux-Huard.

Le condom est l’une des meilleures méthodes pour empêcher d’avoir une ITSS. Pour les jeunes qui n’ont peut-être pas beaucoup d’argent, d’être capable d’en avoir gratuitement à l’école, ça peut être aidant. L’accessibilité aux tests de diagnostic à proximité du milieu, par exemple, par l’infirmière scolaire, c'est un des facteurs qui va être contributif au dépistage puis à briser la chaîne de transmission.

La santé publique rappelle en outre que ce n’est pas parce qu’une personne n’a pas de symptômes qu’elle est non porteuse. Un autre facteur, c’est la perception de sa propre susceptibilité à contracter une ITSS . Il est faux de croire que si son partenaire n'a pas de symptôme, ça doit être qu'il n’en a pas. Bien non, pour certaines ITSS , des gens peuvent être complètement asymptomatiques , tient-elle à préciser.

Le traitement précoce et le traitement préventif peuvent aussi faire partie des solutions, conclut la médecin.