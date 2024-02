Protection de l’enfance : il n’y a pas eu de vide juridique, selon la Cour d’appel

La Cour d’appel du Nouveau-Brunswick estime qu’une erreur commise en décembre dernier par le gouvernement provincial n’a pas créé un vide juridique en matière de protection à l’enfance.

Le procureur-général a récemment demandé au plus haut tribunal de la province de déterminer si un oubli dans un projet de loi a fait en sorte qu’aucune disposition législative n’a encadré la protection à l’enfance du 13 décembre 2023 au 25 janvier 2024.

Lundi après-midi à Fredericton, le juge en chef Marc Richard a rendu une décision unanime au nom de ses collègues.

Ils ont tranché sans équivoque qu’il n’y a pas eu de vide juridique – contrairement à ce que craignaient certaines personnes – et que l’ancienne loi est demeurée en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi.

Publicité

Concrètement, cela signifie selon la Cour d’appel que les décisions prises pendant cette période de six semaines – entre autres liées à la protection des enfants et des adoptions – étaient bel et bien encadrées par une loi provinciale.

Une simple omission législative , selon la Cour d’appel

L’erreur au cœur de ce dossier a été commise dans le cadre de la réforme du régime de protection à l’enfance du Nouveau-Brunswick.

L’Assemblée législative a adopté en mai 2022 une nouvelle loi pour encadrer la protection des enfants, la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes. Le projet de loi prévoyait toutefois son entrée en vigueur à une date ultérieure à déterminer par le cabinet.

À la fin de 2023, l’Assemblée législative a adopté des changements à cette nouvelle loi et a du même coup aboli d’importantes parties de l’ancienne loi, intitulée Loi sur les services à la famille.

En raison d’un oubli, le texte adopté par l’Assemblée ne comprenait pas un passage prévoyant l’entrée en vigueur des changements à une date ultérieure. L’ancienne loi a donc été amputée de nombreux passages dès que le texte a reçu la sanction royale, le 13 décembre 2023.

Publicité

Le hic, c’est que la nouvelle loi n’était pas encore en vigueur puisqu’elle n’avait pas été proclamée par le cabinet.

Il s’agissait d’une simple omission législative. Si elle avait été détectée, elle aurait été corrigée immédiatement , a affirmé le juge Marc Richard lundi après-midi.

L’erreur a été détectée par une employée du cabinet du procureur général et a été corrigée 43 jours plus tard – par la proclamation de la nouvelle loi – le 26 janvier 2024.