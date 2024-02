Un homme accusé de cinq meurtres, dont ses trois enfants, près de Carman au Manitoba

La Gendarmerie royale du Canada au Manitoba (GRC) accuse Ryan Howard Manoakeesick, 29 ans, du meurtre au premier degré de ses trois enfants, de sa conjointe et d'une adolescente de 17 ans. Les victimes ont été retrouvées à trois endroits différents, près de Carman, dimanche.

Dimanche, vers 7 h 30, les policiers de la GRC se sont rendus près de Carman après un signalement concernant un accident. Une femme a été retrouvée sans vie sur les lieux. La police indique que c'était la conjointe de l'homme arrêté, âgée de 30 ans.

Par la suite, la GRC de Headingley a reçu un deuxième signalement près de l'autoroute 424, où les policiers ont découvert trois enfants qui avaient été extraits d'un véhicule en feu. Leur décès a été constaté sur les lieux. Il s'agissait du fils du couple, âgé de 4 ans, ainsi que de ses filles, âgées de 2 mois et de 6 ans.

L'homme de 29 ans a été arrêté sur place.

Des policiers se sont ensuite rendus dans une maison située à Carman, où ils ont découvert une adolescente sans vie. La GRC a indiqué qu'il s'agit de la nièce de la femme de 30 ans, âgée de 17 ans.

Une communauté sous le choc

Les résidents de Carman, situé à environ 70 kilomètres au sud-est de Winnipeg, sont sous le choc après les événements de la fin de semaine.

Je pense que tout le village est sous le choc et en deuil. C'est très choquant. Les gens doivent se rendre compte que des choses peuvent arriver n'importe où, que ce soit dans une petite ville, dans les grandes villes , dit Suzie Stewart, qui habite à Carman.

Le directeur de la Division scolaire de Prairie Rose, Terry Osiowy, a publié un message, lundi, dans lequel il adresse ses pensées et ses plus sincères condoléances aux familles et aux amis des victimes.

Du soutien est offert aux élèves de cette communauté d'un peu plus de 3500 personnes.

Des équipes d'intervention en cas de crise sont en place à l'école secondaire et à l'école primaire de Carman, que fréquentaient les jeunes victimes, précise le communiqué.

Ce que nous ressentons, c'est que tout le monde est probablement en état de choc et incrédule à l'idée qu'une telle tragédie puisse frapper notre communauté et en raison de la complexité de celle-ci , précise Terry Osiowy.

