De l’eau d’érable en février au Bas-Saint-Laurent

Le redoux des derniers jours aura causé une coulée surprise pour les producteurs acéricoles du Bas-Saint-Laurent.

Fait inhabituel, les érables ont commencé à couler lors de la fin de semaine. Plusieurs producteurs n'avaient pas terminé d'entailler et certains ont dû se résigner à ne pas récolter l'eau d'érable produite dans les derniers jours.

Ouvrir en mode plein écran Justin Plourde, président des Producteurs et productrices acéricoles pour le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie, exploite, avec son épouse, une érablière de 28 000 entailles à Rivière-Bleue. Photo : Gracieuseté de Justin Plourde

Le président des Producteurs acéricoles du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, Justin Plourde, souligne que ces coulées devraient être de courte durée. Le temps froid prévu au cours des prochaines semaines viendra stopper la production.

Ça ne cause pas de problématique majeure, mais on aurait aimé finir d'entailler avant les premières coulées.

Selon Justin Plourde, les producteurs de la région ont déjà enregistré des coulées en février en 2010 et 2017. Mais cette production était à la fin du mois et non pas au début de celui-ci.

Le président régional des producteurs acéricoles rappelle que la coulée des derniers jours n'aura que bien peu d'impact sur la production de ses membres à la fin de l'année. Au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, la saison acéricole bat son plein au mois de mars.