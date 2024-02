Johane Despins quittera L’épicerie à la fin de la présente saison

Après 16 ans à la coanimation du magazine L’épicerie sur ICI Télé, Johane Despins quittera son poste à la fin de la présente saison, le 30 juin, a annoncé Radio-Canada lundi. L’identité de la personne qui la remplacera aux côtés de Myriam Fehmiu sera connue à une date ultérieure.

La journaliste et animatrice avait rejoint l’équipe de l’épicerie à l’automne 2007 en remplacement de Marie-Josée Taillefer, qui animait le magazine depuis ses débuts, en 2002, avec Denis Gagné. Ce dernier a quitté l’émission en 2022, remplacé par Myriam Fehmiu.

Je quitte une émission et une équipe exceptionnelles avec énormément de reconnaissance. Après 16 ans, j’ai envie de me lancer dans le vide, d’avoir le vertige , a affirmé Johane Despins dans un communiqué.

Je suis fière d'avoir collaboré au succès de cette émission toujours aussi pertinente après 22 ans et qui le sera encore longtemps, j’en suis convaincue.

Trente ans à Radio-Canada

Johane Despins a passé les 30 dernières années à travailler pour le diffuseur public, autant à la radio qu’à la télévision. Elle s’est d’abord fait connaître du public en tant que chroniqueuse culturelle à l’émission Salut bonjour à TVA, puis à Bon matin, sur les ondes de Radio-Canada.

Elle a ensuite tenu la barre de l’émission culturelle De bouche à oreille, avant de coanimer le talk-show La fosse aux lionnes de 2005 à 2008. À la radio, on a pu l’entendre dans plusieurs émissions, dont Yé trop de bonne heure, en compagnie de Normand Brathwaite, sur les ondes de CKOI. Aux arts, etc. et à C’est bien meilleur le matin, animée par René Homier-Roy, à Radio-Canada.

Ouvrir en mode plein écran Johane Despins et Myriam Fehmiu coaniment L'épicerie depuis 2022. Photo : Radio-Canada

Johane Despins est une journaliste et une animatrice aguerrie. Seize ans à informer le public averti de L’épicerie, c’est assez remarquable , a souligné dans un communiqué Luce Julien, directrice générale de l'Information à Radio-Canada.