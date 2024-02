Le gouvernement ténois révise ses programmes en prévision du budget

Le gouvernement ténois lance une grande revision de ses programmes afin de dégager une enveloppe de 150 millions de dollars dans le prochain budget qui permettra de rembourser une partie de la dette du territoire.

La stratégie, intitulée Rétablir l’équilibre : une stratégie de viabilité budgétaire pour la 20e Assemblée législative , vise aussi à générer de nouveaux revenus et à réorganiser les dépenses de l’État pour rendre le tout plus efficace.

Cette stratégie de viabilité budgétaire repose sur l’idée très simple que chaque dollar que nous dépensons pour nos programmes et services vient soutenir les besoins des résidents et des collectivités à l’échelle des T.N.-O. , indique dans un communiqué le premier ministre des Territoires du Nord-Ouest, R.J. Simpson.

Ouvrir en mode plein écran La ministre des Finances, Caroline Wawzonek, a déposé son plan stratégique en vue du prochain budget territorial prévu en mai. Photo : Radio-Canada / Julie Plourde

Les différents programmes seront donc révisés dans les prochaines semaines selon au moins cinq critères, notamment leur portée pour les bénéficiaires, mais également s’ils s’inscrivent toujours dans les priorités établies par l’Assemblée législative.

Le but est de cerner les inefficacités et les chevauchements de ressources en vue du dépôt du budget de fonctionnement de 2024-2025 qui sera débattu à la Chambre en mai. Un sondage anonyme sera d’ailleurs envoyé aux employés afin de leur permettre de donner leur opinion en ce qui concerne l'amélioration de l’efficacité du gouvernement.

Au cours des quatre prochaines années, les revenus devraient augmenter d’environ 3 % par an, mais les dépenses prévues devraient, quant à elles, augmenter de 4,5 % par an , indique cependant le gouvernement dans sa stratégie.

Nous nous sommes engagés à adopter une approche budgétaire équitable et inclusive qui tient compte des divers besoins et des voix de tous nos résidents, dont les gouvernements autochtones, les collectivités et les groupes vulnérables , assure de son côté la ministre des Finances, Caroline Wawzonek.

Des économies pour les défis d’aujourd’hui

Dans son document stratégique, le gouvernement note les différents défis auxquels le territoire doit se préparer et pour lesquels il doit dorénavant accorder une plus grande part du budget, soit les dépenses en santé et celles liées aux changements climatiques.