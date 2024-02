Réverbère, un nouveau né dans la famille des événements à Québec

La Ville de Québec entend redonner ses lettres de noblesse aux arts de la rue, tout en dynamisant la période automnale, avec la création d'un nouvel événement dont la première édition se tiendra au mois d'octobre 2024.

Pendant trois jours, plusieurs prestations se tiendront dans le Vieux-Québec, mariant différentes disciplines telles que la danse, le chant, la musique, le cirque ou encore le théâtre.

Y a rien de plus beau à Québec que de marcher et de voir des artistes nous impressionner, c’est mon cœur d’enfant qui repart , s'est réjoui à l'avance le maire Bruno Marchand lors de l'annonce à l'Hôtel-de-Ville.

Le maire Bruno Marchand.

Un appel à candidatures est lancé aux artistes de Québec qui souhaitent proposer leurs numéros. La programmation sera élaborée par la suite en fonction des dossiers retenus.

La Ville compte allouer une enveloppe de 400 000 $ à Réverbère. On avance, on est prêts à le faire seuls, mais on est à la recherche de partenaires , a indiqué le maire Marchand qui veut voir l'événement prendre de l'ampleur et s'imposer dans les prochaines années.

Une vitrine

L'objectif est aussi de créer un événement pour montrer le savoir-faire des artistes de Québec selon Marc Gourdeau, conseiller artistique pour Réverbère. La diversité des arts de la rue sera aussi mise de l'avant.

Petite forme, grande forme, spectacle fixe, spectacle ambulant, a énuméré M. Gourdeau pour décrire les types de prestations, offertes gratuitement du 11 au 14 octobre.

Les artistes s'installeront dans certains lieux emblématiques tels que la Place d'Youville, les jardins de l'Hôtel-de-Ville, mais aussi une dizaine de sites, dont des rues de la vieille ville.

M. Gourdeau a précisé qu'il n'y aura pas d'horaires fixes pour les numéros, afin de maintenir le public en alerte. Il veut également éviter de créer de l'insatisfaction en cas d'aléas météorologiques.

Marc Gourdeau est conseiller artistique pour l'événement.

Quelqu’un ne pourra pas venir passer une heure, une heure et demie, dans le Vieux-Québec en après-midi ou en début de soirée, sans tomber sur au moins deux ou trois spectacles.

Raviver une période creuse

Si Réverbère est prévu en octobre, c'est pour dynamiser une période où les activités sont plus rares après le fort achalandage estival.

Dans les objectifs qu’on poursuit, c’est de bonifier l’offre aux citoyens puis aux visiteurs à l’automne , a expliqué Catherine Vallières-Roland, responsable des grands événements et de la culture au comité exécutif.

Catherine Vallières-Rolland, membre du comité exécutif responsable de la culture. Elle également mairesse suppléante.

Dans quelques années, si l'implantation de Réverbère est un succès, le maire Marchand n’exclut pas d’étendre l’événement à d’autres quartiers de la ville.

Les artistes qui veulent faire partie de la programmation de l'événement ont jusqu’au 18 mars 2024 pour soumettre leur candidature.

Avec les informations d'Olivier Lemieux.