L’arrivée sur le marché, dans les rues de Québec, d’un opioïde considéré comme 25 fois plus puissant que le fentanyl inquiète plusieurs organismes qui ont l’intention de « redoubler de vigilance » pour protéger les consommateurs contre de possibles surdoses.

Le protonitazèpyne, vendu dans des comprimés ressemblant à s’y méprendre à l’OxyContin, a récemment été détectée dans la région de Québec. La santé publique a lancé une mise en garde pendant la fin de semaine. Les autorités soupçonnent que cette drogue aurait fait deux morts au Saguenay—Lac-Saint-Jean à l’automne 2022.

À la coopérative de solidarité SABSA, qui offre notamment le seul service d’injection supervisée à Québec, la directrice générale recommande aux consommateurs d’être hyper prudents s’ils ont des doutes sur la provenance de la drogue. Amélie Bédard les invite à ne pas hésiter à utiliser les services de vérification de substances offerts par l’organisme et à se procurer de la naloxone, disponible gratuitement en pharmacie et dans certaines ressources communautaire.

Qu’est-ce que la naloxone? La naloxone, si elle est injectée à temps à une victime de surdose, elle bloque temporairement les effets des opioïdes de façon à éviter un arrêt cardiorespiratoire qui peut être provoqué par l'état profond d’inconscience que causent les opioïdes du type fentanyl.

Prévention et sensibilisation

Amélie Bédard voit aussi l’arrivée de cette nouvelle drogue à Québec comme une occasion de marteler les messages de sensibilisation et de prévention auprès des consommateurs d’opioïdes.

Amélie Bédard, directrice générale de la coopérative de solidarité SABSA

Ne consommez pas seul. Informez-vous sur ce que vous consommez. Utilisez les services de vérifications de substances et les services de consommation supervisée si vous avez des doutes. Ayez de la naloxone sur vous, ça peut prendre plus qu'une dose pour renverser les effets. Et faites appel aux services du 911 en cas de signe et de symptômes de surdose , énumère la directrice générale.

Déjà en 2024, le CIUSSS de la Capitale-Nationale rapporte neuf signalements de surdose mortelle sur son territoire. Il est trop tôt pour savoir si certaines d’entre elles ont été provoquées par le protonitazèpyne alors que les enquêtes sont toujours en cours. En guise de comparaison, le CIUSSS rapportait 33 surdoses mortelles en 2023 et 25 en 2021 et en 2022.

Amélie Bédard souligne que la présence de protonitazèpyne demeure pour l’instant marginale dans les rues de Québec. Sans vouloir être alarmiste , elle invite néanmoins les consommateurs à être de plus en plus méfiants avec les substances qui circulent .

Réduire les doses

À l’organisme PECH, le consultant en toxicomanie Jean Seaborn Travaille depuis plus de 30 ans dans le domaine. Il constate l’augmentation des produits au fil du temps et s’inquiète pour les personnes dont il prend soin au quotidien.

Le danger est encore plus grand d'avoir une overdose rapide et que les soins ne soient pas administrés , déplore-t-il.

Il ne se fait toutefois pas d’illusion, certains consommateurs prendront la décision de tester cette nouvelle drogue. Jean Seaborn leur recommande la plus grande prudence, notamment en s’assurant de ne pas consommer seul et en diminuant les doses auxquelles ils sont habitués.

Jean Seaborn, intervenant en toxicomanie à l'organisme PECH

Si ça se met à rentrer en grande quantité et que c'est abordable, là on va entendre parler d'overdose et de décès malheureusement.

Selon Santé Canada, le protonitazèpyne a été détectée pour la première fois au pays en 2020, dans du matériel saisi par le Service de police de la Ville de Québec.