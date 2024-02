À l’approche de la Saint-Valentin, attention aux escroqueries amoureuses en ligne

Les arnaques amoureuses font des victimes chaque année au Canada. À quelques jours de la Saint-Valentin, la GRC de la Nouvelle-Écosse met en garde la population contre les fraudeurs en ligne.

Malheureusement, les personnes à la recherche d’un compagnon sont régulièrement ciblées par les escrocs , dit le gendarme Mitch Thompson. Au lieu de trouver l’amour, elles se retrouvent avec des cœurs brisés et des comptes bancaires vidés.

Le stratagème de ces trompeurs de cœur est le suivant : essayé de gagner la confiance et l’affection d’une victime, dans le but de lui voler son argent.

Pour se faire, ce type de fraudeurs se créent souvent de fausses identités et utilisent les sites de rencontre en ligne, les médias sociaux et les plateformes de messagerie texte.

Après avoir amadoué leur victime, ils peuvent utiliser plusieurs excuses pour tenter de lui soutirer de l'argent. Par exemple, une urgence médicale à payer, une difficulté quelconque à accéder à leur fonds financier, un problème de voyage ou des frais juridiques inattendus.

Quand l’amour a un prix

Le Centre antifraude du Canada signale que 773 personnes au pays se sont fait arnaquer en 2023, résultant à des pertes financières s’élevant à plus de 41 700 000 $. Le quart des victimes étaient des soixantenaires.

En Nouvelle-Écosse, on enregistre 1 480 300 $ dérobés par la fraude entre 2021 et 2023. La tranche d’âge des 20 à 29 ans a été la plus touchée (22 %).

Les cas signalés d’escroquerie sentimentale sont probablement bien inférieurs aux chiffres réels , précise le gendarme Mitch Thompson. De nombreuses victimes ne portent jamais plainte parce qu’elles ont honte et qu’elles refusent de reconnaître les faits.

Conseil de la GRC afin d’éviter la fraude sentimentale Ne partagez pas d’informations personnelles ;

Ne répondez pas aux demandes d’amis ou aux textos d’inconnus ;

Méfiez-vous des personnes qui semblent trop belles pour être vraies, qui ont toujours une excuse pour ne pas pouvoir vous rencontrer en personne et qui sont toujours confrontées à des crises nécessitant de l’argent ;

Méfiez-vous des personnes que vous n’avez jamais rencontrées en personne et qui prétendent vous aimer ;

N’envoyez jamais d’argent, de cryptomonnaie ou de cartes-cadeaux à une personne que vous n’avez jamais rencontrée en personne, et soyez attentif aux opportunités d’investissement uniques ;

Faites attention aux personnes avec lesquelles vous partagez des photos.

Si vous avez été victime d’une escroquerie, des intervenants sont disponibles pour vous aider. Vous pouvez contacter votre police locale, le Centre antifraude du Canada au 1 888 495-8501 ou Échec au crime au 1 800 222-8477.