Le NPD de la Saskatchewan est en tête dans les intentions de vote, selon un sondage

Un sondage mené par la firme de recherche indépendante Insightrix démontre que le Nouveau Parti démocratique (NPD) de la Saskatchewan est en tête dans les intentions de vote, à quelques mois des élections provinciales.

Ce sondage a été mené en ligne auprès de 800 répondants saskatchewanais du 6 au 8 février.

Il indique que 49 % des répondants ont indiqué leur intention de voter pour le NPD , alors que 47 % d’entre eux se sont prononcés en faveur du Parti saskatchewanais.

L'intention de vote enregistré pour les néo-démocrates dans ce sondage a augmenté de 9 % par rapport à janvier 2023.

Méthodologie : Le sondage réalisé par Insightrix a été mené en ligne entre le 6 et le 8 février 2024 auprès d'un échantillon aléatoire représentatif de 800 habitants de la Saskatchewan, avec une marge d'erreur de +/- 3,5 %.

Les milieux ruraux, un vote crucial

À Saskatoon, 66 % des répondants disent vouloir voter pour le NPD aux prochaines élections, alors que ce taux s’élève à 53 % à Regina.

Cependant, le Parti saskatchewanais compte plus d'intentions de vote dans les régions rurales, avec 59 % dans le sud de la province, et 54 %, dans le nord.

Le NPD est traditionnellement plus fort à Regina et à Saskatoon , précise Frédéric Boily, professeur en sciences politiques à l’Université de l’Alberta. Il reste encore pour les néo-démocrates à faire des gains du côté des régions.

Éric Grenier, un ancien analyste de sondage de CBC, estime que, même si le NPD de la Saskatchewan pourrait obtenir de bons résultats à Saskatoon et à Regina, les sièges ruraux sont cruciaux pour remporter une élection.

Il se dit cependant surpris par les résultats de ce sondage.

La dernière fois que nous avons vu des sondages où le NPD et le [Parti saskatchewanais] étaient plus ou moins à égalité ou que le NPD avait peut-être pris de l'avance, Brad Wall avait annoncé sa démission peu de temps après , rappelle-t-il.

Influence de la grève des enseignants

Le sondage d'Insightrix indique que 68 % des répondants soutiennent la cause des enseignants qui étaient en conflit de travail avec le gouvernement provincial depuis quelques semaines.

La Fédération des enseignants de la Saskatchewan (STF) a annoncé la suspension des moyens de pression mercredi dernier, après que le gouvernement provincial eut accepté de reprendre les négociations.

Il laisse entendre que le conflit avec les enseignants vient fragiliser les appuis du Parti saskatchewanais et renforcer l’approche néo-démocrate , explique Frédéric Boily

Le politologue ajoute que ce sondage aura probablement des répercussions sur la façon dont Scott Moe va envisager les relations avec les enseignants.

Pour éviter que cette question-là ne colle dans l’actualité et que ça finisse par s’inviter dans le cadre de la prochaine élection , affirme-t-il.

Le directeur général du Parti saskatchewanais, Patrick Bundock, estime toutefois que les résultats de ce sondage manquent de précision.

Dans son dernier sondage réalisé pendant la campagne électorale provinciale de 2020, Insightrix a sous-estimé le soutien du Parti saskatchewanais de 7 points, soit le double de la marge d'erreur déclarée et a surestimé le soutien du NPD de 3 points par rapport aux résultats des élections , affirme-t-il.

Le NPD de la Saskatchewan se dit prudemment optimiste face aux résultats de ce sondage.