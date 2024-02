De nouvelles accusations portées contre un pêcheur autochtone au Nouveau-Brunswick

Le pêcheur autochtone Cody Caplin, membre de la Première Nation d’Eel River Bar, était à la Cour provinciale à Campbellton au Nouveau-Brunswick, lundi matin, pour répondre à de nouvelles accusations de pêche illégale.

Cody Caplin était déjà accusé de plusieurs infractions à la Loi sur les pêches, notamment d’avoir pêché le homard hors de la saison réglementaire dans la baie des Chaleurs, près de Charlo, en 2018.

Il avait alors plaidé non coupable et allégué que les accusations contre lui étaient inconstitutionnelles. Selon lui, des traités signés au 18e siècle entre les Mi’Kmaq et la Couronne britannique lui donnent le droit de mener une pêche de subsistance.

Les nouvelles accusations portées contre lui lundi touchent des événements similaires qui ont eu lieu dans la baie des Chaleurs en septembre 2020. Cody Caplin a, à nouveau, plaidé non coupable.

Le procès pour ces nouvelles accusations est prévu les 26 et 27 novembre prochain.

Un premier procès reporté

Le premier procès de Cody Caplin s’est mis en branle le 1er décembre 2023 en Cour provinciale à Campbellton.

La contestation constitutionnelle alors entamée par Cody Caplin pourrait s’avérer déterminante pour des communautés autochtones un peu partout dans les Maritimes.

Ouvrir en mode plein écran En 1990, un tribunal a reconnu le droit des Premières Nations de pêcher à des fins alimentaires, sociales et rituelles. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté

Cody Caplin n’est pas représenté par un avocat. Il est toutefois accompagné par un aîné ontarien et ancien chef national, Del Riley.

Après un premier report à la mi-janvier, le procès, qui devait se poursuivre jeudi, est à nouveau reporté, à la demande de la Couronne.

Une audience aura quand même lieu jeudi pour fixer une nouvelle date pour la suite.

