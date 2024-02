Parrainage civique Abitibi-Témiscamingue pourrait perdre son financement du CISSS-AT

L’organisme Parrainage civique Abitibi-Témiscamingue conteste la décision du Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT) de lui retirer sa reconnaissance officielle.

Lors de la dernière réunion du conseil d’administration du CISSS-AT, le 25 janvier, celui-ci a entériné une proposition qui a pour effet d’enlever l’admissibilité de Parrainage civique Abitibi-Témiscamingue au Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC).

L’organisme, qui existe depuis 23 ans, reçoit 90 000 dollars par année grâce à ce programme. Parrainage civique Abitibi-Témiscamingue offre un service de jumelage entre des personnes handicapées et une quinzaine de bénévoles.

Selon le CISSS-AT, l’organisme n’a pas respecté son entente en omettant de transmettre son bilan financier, entre autres.

Sans commenter le cas précis de Parrainage civique, la présidente-directrice générale du CISSS-AT, Caroline Roy, a quand même rappelé les obligations des organismes communautaires.

« Chaque organisme signe une convention de soutien financier avec nous et s’engage à respecter les critères d’admissibilité, à respecter les règles de gestion, à respecter la façon dont il utilise les sommes, à transmettre une reddition de comptes, etc. », indique-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Caroline Roy, PDG du CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

« À l’intérieur de ça, il est même prévu les modalités qui vont s'appliquer si certains critères ne sont pas respectés, poursuit Mme Roy. Donc, à partir du moment où un organisme ne respecte plus [certains critères] et qu’on a appliqué l’ensemble des modalités de gestion, ce qui est prévu, c’est le retrait de de la reconnaissance et du soutien financier à l’organisme », explique-t-elle.

Publicité

Un décision vivement contestée

De son côté, Parrainage civique Abitibi-Témiscamingue « conteste vivement » cette décision du CISSS-AT.

Dans une lettre de plusieurs pages dont Radio-Canada a obtenu copie, la présidente de Parrainage civique, Marie-Anne Pétrin, détaille les difficultés qu’a connues l'organisme dans les dernières années, notamment en raison de conflits avec la directrice générale, certains employés et certains membres du conseil d’administration.

Mme Pétrin soutient que les règles du protocole d’entente entre l’organisme et le CISSS-AT n’ont pas été respectées, notamment en ce qui a trait aux communications et au délai nécessaire avant d’en arriver à un retrait de reconnaissance.

La présidente ajoute que Parrainage civique a respecté toutes ses obligations pendant 18 ans et que c’est toujours son intention.

Notez qu’à ce jour, vous avez en votre possession la majorité des documents demandés pour les redditions de comptes, mis à part les deux derniers rapports financiers vérifiés par un expert-comptable. Encore à ce jour, nous réitérons notre volonté de vous transmettre les documents manquants , peut-on lire dans la lettre.

Marie-Anne Pétrin demande au CISSS-AT de revenir sur sa décision, sans quoi les activités de l’organisme seront menacées.