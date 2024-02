La location à court terme pourrait bientôt être réglementée dans le canton de Muskoka Lakes. Certains affirment qu'elle trouble la tranquillité, mais d'autres estiment qu'elle est nécessaire à la santé économique de la région.

Le règlement

Lors d'une réunion publique mardi, les résidents sont invités à faire connaître leur opinion sur un projet de règlement qui obligerait les propriétaires de chalet à demander un permis pour pouvoir louer leur propriété à court terme.

Selon le projet actuel, les propriétaires devraient payer 1000 $ pour faire une demande de permis ainsi que 500 $ de frais d'inspection.

Ils seraient ensuite soumis à un système de points d'inaptitude. Si 15 points d'inaptitude sont accumulés, le permis serait révoqué.

Le nombre de jours de location serait aussi limité à 50 % de la saison estivale et 50 % de la saison hivernale. Les locations devraient être de plus de sept jours durant l'été et de plus de trois jours durant l'hiver.

Des voisins qui dérangent

Pour les propriétaires de chalet comme Todd Perry, dont la famille profite d'un lac dans la région depuis sept décennies, il est grand temps d'agir. Il n'y a pas de règles, il faut qu'il y ait des règles , déplore-t-il.

Son chalet familial se trouve à côté d'une propriété qui est fréquemment louée.

Vos enfants viennent vous voir et vous disent : ''Papa, je ne me sens pas à l'aise de m'asseoir sur le quai à cause de l'enterrement de vie de garçon qui a lieu à côté de chez nous'' , raconte-t-il. Nous devons vivre avec 12 personnes ou plus chaque fin de semaine. C'est comme un hôtel commercial.

J’y vais pour me détendre.

Todd Perry ajoute que lui et sa famille doivent aussi faire face à plusieurs autres problèmes comme des DJ qui diffusent de la musique à fond, des bouteilles et des canettes qui roulent dans l'eau et des animaux de compagnie qui se promènent en liberté.

Selon le maire du canton de Muskoka Lakes, Peter Kelley, les locations à court terme sont devenues de grosses entreprises dans les dernières années, et cela perturbe la région.

Des gens achètent des propriétés, spécialement pour les louer à court terme. Ils exploitent littéralement des hôtels commerciaux non supervisés [...] mais sur une propriété qui n’est pas faite pour une activité commerciale , dit-il.

Des permis permettraient à la Municipalité d’avoir un meilleur contrôle, selon lui.

Louer sa propriété ici [...] est un privilège , dit-il. Et pour continuer à jouir de ce privilège, nous attendons le respect de nos règlements habituels en matière de comportement.

Certains propriétaires de chalet et les agences de location qui les représentent indiquent quant à eux que les problèmes liés aux locations à court terme sont en grande partie imputables à quelques propriétaires qui ne se soucient pas de préserver la paix et la tranquillité.

Phil Harding, qui travaille dans l'immobilier et a été maire de Muskoka Lakes de 2018 à 2022, estime que ce ne sont pas tous les propriétaires qui devraient être tenus d'obtenir un permis. Il croit que seuls ceux ayant accumulé des points d'inaptitude devraient payer pour en obtenir un.

Par ailleurs, le projet de règlement prévoit des amendes, et advenant le cas où elles soient impayées, elles pourraient s'ajouter à leur facture d'impôt foncier. Phil Harding craint cependant que ces amendes soient contestées, qu'elles restent impayées pendant plus de trois ans et qu'elles conduisent à la vente de la propriété pour arriéré d’impôt.

Pertes pour l'économie locale

Jayne McCaw, propriétaire de Jayne's Luxury Rentals, qui s'occupe des locations à court terme pour les propriétaires de Muskoka, dit que plusieurs de ses clients ont déjà hésité à inscrire leur chalet cette année à cause des frais de permis qui sont proposés.

Elle est d'accord avec certains aspects du projet de règlement, mais elle craint qu'il n'ait un effet négatif sur l'économie locale. Selon elle, pour chaque dollar dépensé pour l'hébergement, deux dollars sont dépensés dans l'économie locale.

Ken Pearce, vice-président de la Muskoka Lakes Association qui représente 2000 propriétaires de chalet dans la région, dit comprendre que la situation peut être incommodante pour certains, mais rappelle que d'autres dépendent de ces revenus.

Certains propriétaires louent leur chalet afin de pouvoir payer l’entretien et l'impôt foncier, sans quoi ils ne pourraient pas le garder , souligne-t-il.

