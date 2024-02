La cycliste native d’Alma Adèle Normand vient tout juste de démarrer sa saison en Europe. Elle a signé récemment pour deux ans avec une nouvelle formation basée en Espagne : Eneicat-CM Team.

Cette entente lui assure une stabilité pour les deux prochaines saisons. C’est au mois d'août 2023 que la cycliste a commencé à parler avec les dirigeants de l’équipe.

C’est un gros pas en avant parce que toutes les équipes en Espagne sont professionnelles avec un salaire minimum et des conditions de travail. Je peux davantage me concentrer sur l’entraînement et sur les aspects qui vont faire que je vais mieux rouler , explique-t-elle.

Ses aptitudes dans les montées feront d’elle la principale coureuse à performer dans ces sections.

Comme nous sommes en Espagne, il y a beaucoup de courses qui sont bien pour moi. Sinon, on a des filles qui sont polyvalentes au sein de l’équipe , a-t-elle expliqué en entrevue à l'émission C'est jamais pareil.

Comme Adèle Normand faisait partie de l’équipe espagnole Massi Tactic, elle connaissait déjà un peu ses coéquipières, ayant compétitionné contre elles. L’intégration au sein du groupe se déroule bien. Depuis un mois et demi, toute l’équipe est réunie en Espagne.

Un début de saison hâtif

Dès la fin du mois de janvier, Adèle Normand a démarré sa saison.

C’était plus tôt que les années précédentes. Je suis arrivée sans peut-être être aussi en forme que je l’aurais voulu. En équipe, le plus gros travail, c’est de réussir à trouver des repères ensemble. Et ça, on les a trouvés assez rapidement. Il reste juste à peaufiner la forme et je pense que nous aurons une belle saison , soutient la jeune femme.

Comme la cycliste se trouve, à 23 ans, parmi les plus expérimentées de sa catégorie, elle espère monter sur le podium cette saison.

Les championnats canadiens se tiendront en Beauce au mois de juin. Le parcours est bien connu de l’athlète, qui y a déjà obtenu des titres provinciaux.