Un sous-traitant de Canada Vie victime d’un incident informatique

Les tuiles continuent de tomber sur un sous-traitant de Canada Vie. La compagnie MSH International, chargée de traiter les réclamations des fonctionnaires fédéraux à l’étranger, a été victime d’un incident informatique qui la force à rediriger ses services vers un centre d’appel. Une pétition réclame d'ailleurs une intervention du gouvernement fédéral.

Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT) a été informé d’un incident cybernétique sur les systèmes de MSH International , peut-on lire dans un courriel envoyé par le Secrétariat du Conseil du Trésor aux clients de Canada Vie, dont Radio-Canada a obtenu copie. MSH International a ainsi dû mettre hors service tous ses systèmes informatiques.

Le portail où les fonctionnaires fédéraux déposent habituellement leur réclamation est donc inaccessible. Ils peuvent toujours joindre le centre de contact de la MSH par téléphone , ajoute le Secrétariat.

Pour protéger son réseau et ses données, MSH a rapidement désactivé ses services et a retenu les services d’une société externe d’intervention en cas de cyberincident pour l’aider à rétablir le service rapidement et en toute sécurité. À l’heure actuelle, MSH indique qu’elle n’est pas en mesure de traiter les demandes de remboursement du RSSFP et qu’aucune connexion au portail de MSH n’est possible , explique le Secrétariat du Conseil du Trésor dans une déclaration transmise lundi en après-midi.

Par courriel, le fournisseur MSH International précise que l'incident est survenu le 9 février. Dès la détection de l'incident et dans le but de protéger son réseau ainsi que ses données, MSH a suspendu ses services, a averti les autorités policières et a mandaté des experts externes en matière de cybersécurité , peut-on lire. Une enquête rigoureuse sur l'incident est en cours

Dans une déclaration écrite, Tim Oracheski, le vice-président des communications pour Canada Vie affirme collaborer avec MSH International pour élaborer un plan concernant la remise en service.

Si l’enquête permet d’établir que des renseignements personnels ont été touchés, les personnes concernées en seront avisées , indique-t-on. MSH doit avoir plusieurs niveaux de protection pour protéger les renseignements de nature délicate des participants de régime , ajoute M. Oracheski.

Radio-Canada rapportait les déboires du même sous-traitant à la fin janvier 2024. Des fonctionnaires peinaient à se faire rembourser des frais médicaux engagés à l’étranger, si bien que la machine fédérale avait dû prêter quelque 1,8 million $ à des travailleurs.

C’est un autre problème qui s’ajoute à une longue liste, constate la députée de Beauport-Limoilou, Julia Vignola. Au sein même de mon bureau, j’ai des employés qui ont eu des problèmes.

Ce serait dommage qu’un incident cybernétique et l’incapacité de répondre au téléphone entrainent des conséquences fâcheuses.

Mme Vignola déplore qu'il était déjà presque impossible de joindre Canada Vie au téléphone avant l'incident. Cette dernière estime que le gouvernement fait preuve de laxisme dans ce dossier.

Une pétition récolte 1326 signatures

Devant ces ratés, une pétition a été lancée par l’une des bénéficiaires du Régime de soins de santé de la fonction publique, demandant au gouvernement fédéral d’agir. Au moment d’écrire ces lignes, plus de 1300 signatures avaient été récoltées.

L’instigatrice de celle-ci, Carolyn Smith, une résidente de Winnipeg, décrit des griefs sérieux à l’encontre du sous-traitant.

Parmi les récriminations, on peut lire des temps d’attente prolongés et [des] normes de prestation de services incohérentes, des calculs de remboursement faits de manière incorrecte et des lignes d’urgence qui ne répondent pas en temps voulu, voire pas du tout .

Les signataires déplorent aussi devoir recourir constamment aux services de l’Ombudsman ou de leur député pour obtenir des réponses.

Avec les informations de Rebecca Kwan et d'Audrey Neveu