Les proches d'un homme de 76 ans décédé après plusieurs heures d’attente à l'hôpital s’interrogent sur les critères qui permettent à l'Office régional de la santé de Winnipeg (ORSW) de déterminer quels décès sont considérés comme des incidents critiques et font l’objet d’une enquête interne.

La famille de Gary Davlut indique qu'il était paraplégique à la suite d’une opération au cœur et habitait dans une résidence de soins de Winnipeg, Poseidon Care Home.

Le 18 novembre 2023, les proches de M. Davlut l'ont retrouvé dans un état inquiétant. Il a donc été transporté en ambulance vers l’urgence de l'Hôpital Grace, où le temps d’attente pour l’admission était alors estimé à plus de 118 heures par le personnel.

Après 20 heures d’attente sur une civière dans le corridor de l'hôpital, les membres de sa famille ont demandé que Gary Davlut soit ramené à Poseidon Care Home.

« Le message était clair, on nous suggérait de le ramener à la résidence », explique la belle-fille de Gary Davlut, Denise Youell.

Après que Gary Davlut est brièvement retourné dans l'établissement le 19 novembre, son état s'est détérioré rapidement, et sa famille l'a à nouveau conduit à l'hôpital, où il est décédé le lendemain.

En plus de critiquer l'attente qu'a dû subir Gary Davlut dans le système de santé, Denise Youell affirme que le personnel soignant de Poseidon Care Home était négligent . Elle soutient notamment que certains employés n'étaient pas coopératifs et que les soins d'hygiène étaient de mauvaise qualité.

Nous savions qu'il était très malade, mais c'est une question d'humanité et d'être traité avec respect.

Pas d'enquête pour l'instant

Il y a quelques semaines, la famille de Gary Dalvut a appris que l'Office régional de la santé de Winnipeg ( ORSW ) n’avait pas encore ouvert d’enquête interne sur le décès de l’homme de 76 ans.

L’ ORSW précise qu’il considère cette situation comme étant un incident critique lorsque les soins de santé entraînent des conséquences graves et imprévues pour un patient, qui ne sont pas le résultat d'un état de santé sous-jacent .

Cette situation suscite des interrogations chez les membres de sa famille, le décès d’un autre patient, survenu le 18 novembre à l’Hopital Grace après 33 heures d’attente, faisant actuellement l’objet d’une enquête par l' ORSW .

Je me demande comment il est possible qu'il ne s'agisse pas d'un incident critique, surtout si l'on considère que quelqu'un qui a attendu plus de 33 heures dans le même hôpital est mort au cours du même week-end et que cela a été qualifié d'incident critique , a déclaré le petit-fils de Gary Davlut, à qui CBC /Radio-Canada a accordé l'anonymat en raison de craintes pour son emploi.

Dans un communiqué, la responsable régionale de la sécurité de l' ORSW , Kerstin Jordan, a déclaré : L’Office régional de la santé de Winnipeg examine toujours activement les circonstances entourant cet événement afin de déterminer s'il répond aux critères d'un incident critique.

Avec les informations de Bryce Hoye