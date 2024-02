La Ville d’Ottawa recevra 176 M$ du fonds fédéral pour le logement

Le gouvernement fédéral s'engage à verser près de 176 millions de dollars à sa capitale dans le cadre d'un accord sur le logement qui prévoit un assouplissement des règles de zonage de la Ville d'Ottawa afin de permettre la construction d'un plus grand nombre de logements.

Cette somme provient du Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL), doté de 4 milliards de dollars, que le ministre du Logement, Sean Fraser, distribue aux villes qui font preuve d’ambition pour accélérer la construction.

Des représentants fédéraux et municipaux étaient réunis, lundi, sur l’emplacement d’un projet de Logement communautaire d’Ottawa, au village de Wateridge, sur une ancienne base militaire située dans l'est de la ville.

Dans un communiqué de presse, le gouvernement fédéral a déclaré que l’accord permettra d’accélérer la construction de plus de 4400 logements à Ottawa au cours des trois prochaines années, tout en stimulant le développement de milliers d’autres au cours de la prochaine décennie.

Qualifiant cet accord de plusieurs millions de dollars d'énorme mise de fonds , le maire d'Ottawa, Mark Sutcliffe, a déclaré que la Ville s'était efforcée d'obtenir le maximum d'argent du gouvernement fédéral.

Je pense que notre travail à la Ville d'Ottawa, et avec le soutien de nos partenaires fédéraux, est de faire en sorte qu'il soit aussi facile que possible de construire aussi vite que possible , a commenté le maire lors de l'annonce de lundi matin.

Mark Sutcliffe a déclaré que la Ville s'était efforcée d'obtenir le maximum d'argent du gouvernement fédéral.

L’annonce survient moins de trois mois après que le conseil municipal eut demandé au personnel d’étudier la possibilité d’autoriser la construction de bâtiment de quatre logements sur tous les terrains viabilisés, dans le cadre d’une révision en cours du règlement de zonage.

Sean Fraser a parlé de cette politique, qui autoriserait les quadruplex même dans les zones à faible densité, lors de ses négociations avec des villes de tout le pays.

Le communiqué annonçant l’accord conclu avec la Ville d'Ottawa précise qu’il permettra d’offrir davantage d’options en matière de logement dans la ville, y compris davantage de logements locatifs, abordables et intermédiaires manquants, avec jusqu’à quatre logements de plein droit, grâce à un processus complet de révision des règlements municipaux . Il ne mentionne aucune distinction entre les terrains viabilisés et non viabilisés.

Sean Fraser, ministre fédéral du Logement

M. Fraser n’était pas présent lors de l’annonce. Il a été remplacé par Jenna Sudds, une ancienne conseillère municipale devenue députée de Kanata-Carleton et ministre fédérale de la Famille, des Enfants et du Développement social.

Le maintien du statu quo ne résoudra pas les problèmes dramatiques de logement auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Nous avons besoin d'un changement systématique dans la manière dont nous construisons des logements dans ce pays , a dit la députée locale.

La nouvelle ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jenna Sudds, est aussi députée de Kanata-Carleton.

Ce que le Ville d'Ottawa devra faire pour obtenir l’argent

La demande de la Ville, approuvée par le conseil municipal en juillet, énumère neuf actions distinctes visant à accélérer la construction de logements à Ottawa. Il s’agit entre autres de :

Utiliser l’argent du FACL pour soutenir les projets de logements abordables à but non lucratif qui sont prêts à être construits, mais qui manquent de financement;

pour soutenir les projets de logements abordables à but non lucratif qui sont prêts à être construits, mais qui manquent de financement; Assouplir les règles de zonage autour des principales stations de transport en commun pour permettre la construction d’immeubles plus hauts;

De mettre rapidement à disposition des terrains appartenant à la Ville pour la construction de logements abordables;

La rationalisation des autorisations de planification.

Le conseil s’était également engagé à mettre en œuvre une politique imposée par la province consistant à autoriser trois logements de plein droit. Cette politique sera désormais remplacée par la politique des quatre logements, que le conseil devra encore adopter dans le cadre du nouveau règlement de zonage.

Le communiqué de presse du gouvernement fédéral indique également que la Ville d’Ottawa a accepté d’adopter le règlement au cours de la première portion de l’année 2024.

Un autre engagement, soit d’éliminer les obstacles bureaucratiques à la conversion de bureaux en logements, a déjà été adopté par le conseil municipal en novembre dernier.

Lorsque le conseil municipal a adopté le plan d'action, la Ville a estimé que ces efforts permettraient de créer près de 7000 logements, au lieu des 4400 prévues dans le nouvel accord.