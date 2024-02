À Richmond, le projet de centre de consommation supervisée de drogue fait débat

Le conseil municipal de Richmond, en Colombie-Britannique, doit se prononcer lundi soir sur la volonté de créer un centre de consommation supervisée de drogue, alors qu'une pétition contre le projet avait recueilli 17 000 signatures lundi matin.

Le 5 février, une motion présentée par les conseillers municipaux Kash Heed et Laura Gillanders a introduit l'idée d'un centre pour tester et consommer des drogues en toute sécurité. Elle a été adoptée par huit voix contre une.

À la réunion du conseil municipal lundi soir, la motion sera réexaminée plus en détail et fera l'objet d'un vote final. Il sera ainsi décidé si oui ou non la Ville doit adresser une demande officielle à Santé Canada et à la Régie de la santé Vancouver Coastal (VCH).

D'après Kash Heed, la proposition découle du travail continu de Richmond pour soutenir les personnes en situation de vulnérabilité et des plaintes des habitants et des entreprises concernant les personnes qui consomment des drogues dans les espaces publics.

Kash Heed est l'un des deux conseillers municipaux à l'origine de la motion en faveur de la création d'un centre de consommation supervisée à Richmond.

Il précise que 26 des 2511 décès dus à des drogues illicites toxiques en 2023 ont eu lieu à Richmond. Il ajoute que la Ville a adopté ces derniers mois des motions visant à rendre la naloxone disponible dans les bâtiments municipaux.

Nous envisageons de créer un centre de consommation entièrement supervisé où nous pourrions mettre ces personnes en contact avec des professionnels de la santé, mais la chose la plus importante est de sauver leur vie , explique Kash Heed.

Désinformation épouvantable

Le conseiller municipal est conscient que la communauté a réagi fortement. Il estime que la proposition a fait l'objet d'une désinformation épouvantable la semaine dernière.

L'initiateur de la pétition, Gady Tse, écrit qu'il est profondément préoccupé par le projet de construction du centre et a exhorté le conseil municipal à reconsidérer cette décision dans l'intérêt de la sécurité de tous les habitants de Richmond .

L'ouverture d'un tel établissement attirera inévitablement davantage de toxicomanes dans notre ville. Cela pourrait entraîner une augmentation des taux de criminalité et des problèmes de sécurité publique qui nous affecteraient tous directement , peut-on lire sur la pétition en ligne (Nouvelle fenêtre) (en anglais).

Il est consternant [...] de voir les informations erronées qui sont diffusées , explique Kash Heed. Il raconte que quelqu’un lui a envoyé un courriel disant : Nous n'avons eu que 26 morts. Qui s'en soucie vraiment? Ce n'est qu'un faible pourcentage.

Les données sur les centres de consommation supervisée à travers le Canada montrent qu'aucune surdose mortelle n'a été enregistrée dans ces sites entre mars 2020 et novembre 2023.

La plupart des centres qui se trouvent dans l’aire géographique administrée par la Régie de la santé Vancouver Coastal se trouvent à Vancouver, selon le site Internet de l'autorité sanitaire. On en compte aussi à Powell River, Sechelt et Squamish.

Des prises de parole lundi soir

Selon Kash Heed, plus de 40 personnes se sont inscrites pour prendre la parole lors de la réunion du conseil municipal de lundi. Parmi elles, on compte des experts universitaires ainsi que des membres de la communauté opposés au projet.

Dans un communiqué, la Ville de Richmond a précisé qu’elle ne peut ni ouvrir ni exploiter un centre de consommation supervisée.

Si le conseil municipal vote en faveur de l'examen d'un centre de consommation supervisée à Richmond, il appartiendra à VCH de décider si un tel site est dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques et de faire une demande auprès de Santé Canada en conséquence.

