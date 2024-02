Une tempête de neige s’amène sur la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve

Les résidents d’une grande partie de la Nouvelle-Écosse et de l’île de Terre-Neuve vont recevoir une bonne bordée de neige cette semaine, selon Environnement Canada.

En Nouvelle-Écosse, il est question pour le moment d’une accumulation de 15 à 30 cm de neige avec des vents du nord de 60 à 70 km/h, qui produiront de la poudrerie par endroits.

La neige devrait tomber de mardi après-midi à mardi soir. Les plus fortes chutes de neige sont prévues le long de la côte atlantique. Les conditions devraient s’améliorer mercredi.

Mais une longue période d'averses de neige et de bourrasques de neige devrait ensuite se produire sur certaines parties du nord-est de la Nouvelle-Écosse continentale et du nord du Cap-Breton. La neige pourrait continuer à s'accumuler sur ces régions jusque dans la nuit de jeudi à vendredi.

Environnement Canada recommande au public de rester attentif à ses prévisions météorologiques parce que la trajectoire de la tempête peut changer d’ici son arrivée, ce qui changerait les quantités de neige prévues.

Plus de neige pour Terre-Neuve

La tempête pourrait sévir à Terre-Neuve de mercredi matin jusqu’à vendredi, et déverser de 30 à 50 cm de neige au total sur les régions du sud-est, de l'est et du nord-est de l’île. Quant aux vents, ils pourraient atteindre 80 km/h par moments.

Les plus fortes chutes de neige sont prévues pour mercredi, mercredi soir et la nuit de mercredi à jeudi.

Ouvrir en mode plein écran Les régions de l'est de Terre-Neuve vont recevoir une importante quantité de neige cette semaine. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Dans la péninsule d'Avalon, la neige pourrait se mêler de pluie ou se transformer en pluie pendant une partie de la journée mercredi, ce qui pourrait changer l'accumulation de neige prévue. Environnement Canada estime que toutes les autres régions touchées n’auront probablement que de la neige.

L'accumulation rapide de neige peut toujours rendre les déplacements difficiles.