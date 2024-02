« C’est clair que le VIH est devenu une maladie banalisée », estime le Dr Réjean Thomas, qui considère que ce serait l’une des hypothèses plausibles pour expliquer l’augmentation de 24,9 % des cas de VIH au Canada.

Ce sont 1833 nouveaux cas de VIH qui ont été déclarés en 2022 au pays, une hausse qualifiée d’alarmante par la Fondation canadienne de recherche sur le sida (CANFAR). Les personnes les plus touchées sont les hommes âgés de 30 à 39 ans.

Un manque de prévention et de sensibilisation?

En entrevue à Tout un matin, le fondateur de la clinique L’Actuel, dont la mission consiste notamment à dépister et à soigner les ITSS et le VIH/sida et à éduquer les gens à ce sujet, s’est dit inquiet du peu d'importance que la société accorde à ce problème. Le médecin dit d’ailleurs avoir l’impression qu’il existe une croyance populaire qu'on peut se guérir du VIH .

Ça se traite, mais ça ne se guérit pas. C’est une maladie chronique , dit-il. Il n’y a plus beaucoup de promotion du condom, il n’y a aucune campagne publicitaire, l’éducation dans les écoles semble être minimale. Alors on fait affaire à une génération qui n’a pas connu le sida.

On ne parle plus vraiment du sida, la maladie ne fait pas peur.

Ouvrir en mode plein écran Le Dr Réjean Thomas Photo : Radio-Canada

Le médecin, qui milite depuis plusieurs années pour une meilleure accessibilité aux soins de qualité en matière de santé sexuelle, se désole aussi du manque de connaissances des jeunes médecins qui rejoignent graduellement les rangs.