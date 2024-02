Que vous ayez visionné ou non le Super Bowl dimanche soir, une simple visite sur les réseaux sociaux vous mettra sur la piste d’une image du joueur de football américain Travis Kelce en train de bousculer Andy Reid, l'entraîneur des Chiefs de Kansas City.

Le moment a été capturé après que le numéro 87 ait été exclu du jeu, à un moment critique du deuxième quart. L’engueulade a mis un peu d’action dans cette partie qui ne comptait alors aucun botté ni touché, créant quasi instantanément un mème viral.

Les événements vécus par une grande portion de la population en simultané comme le Super Bowl, il y a toujours une réaction. [...] On vit le moment en groupe et on le décompose en groupe pour en extraire un sens , explique Jean-Michel Berthiaume, docteur en sémiologie, qui compare le Super Bowl à l'événement télévisuel au Québec soit la revue de l’année le Bye Bye.

L’image de Travis Kelce et de son entraîneur n’est pas sans rappeler d’autres mèmes, comme Girl Explaining (fille qui explique), dans lequel on voit une jeune femme expliquer activement quelque chose à son copain, désintéressé. Cette familiarité, voire cette génétique du mème, s’explique par le flair des artistes du web.

Début du widget Twitter. Passer le widget ? Fin du widget Twitter. Retourner au début du widget ?

Les personnes qui créent des mèmes ont un bon instinct. Ils voient l’événement, sentent qu’il est méméfiable, et vont aller capturer le moment extrêmement précis où l’on cristallise l’émotion. Il y a ici un acte de lecture de l’image qui est très forte , indique Jean-Michel Berthiaume.

Publicité

Une expression de la masculinité stéréotypée

Le Super Bowl est, d’après l’expert, la fête des émotions masculines .

Cet événement sportif, c’est là où l’homme stéréotypé, donc qui ne montre pas ses émotions, est libéré. Il peut crier, hurler, pleurer, se sentir comme il veut, à travers le canal de l’expression sportive comme justification pour se comporter ainsi , souligne-t-il.

Donc le mème, pour le meilleur et pour le pire, montre un des aspects de la masculinité, un peu toxique , admet le spécialiste en culture populaire. On le voit dans tous les sports, cet athlète qui se croit invincible, malgré que l’administration lui dit qu’il peut aller se rasseoir, mais qu’il croit être ce qu’il y a mieux pour sauver l’équipe .

Et dimanche, tous les projecteurs étaient braqués sur Travis Kelce, ce joueur vedette en couple avec la chanteuse américaine Taylor Swift, personnalité de l’année selon le magazine Times.

Le paratexte – qui est l’histoire d’amour entre Travis Kelce et Taylor Swift – était quasiment plus important que le texte lui-même, qui est l’événement sportif , note Jean-Michel Berthiaume.

Le football est à son meilleur quand il raconte une histoire. Le mème de Travis Kelce, c’est le crescendo de cette histoire.

Il y a quelque chose de beau dans le héros romantique, qui est le chum de l'artiste qui fédère les femmes, stéréotypiquement parlant : Taylor Swift a permis à plein de femmes de vivre des émotions et d’en parler. Travis Kelce, en tant qu’homme, fédère ses émotions, et se permet des moments de vulnérabilité romantique , analyse-t-il.

Vous allez écouter la version de Taylor et seulement la version de Taylor! , parodie cet internaute, faisant référence aux albums réenregistré de Taylor Swift afin qu'elle puisse avoir le contrôle de ses œuvres.

Début du widget Twitter. Passer le widget ? Fin du widget Twitter. Retourner au début du widget ?

Cet internaute opte pour sa part pour dire que Taylor Swift va laisser tomber Travis Kelce et écrire une chanson à ce sujet.

Début du widget Twitter. Passer le widget ? Fin du widget Twitter. Retourner au début du widget ?

Swifties aux barricades

Il n’en a pas fallu plus pour mobiliser les Swifties, ce nom qu’on donne aux fans de Taylor Swift, qui ont appelé sur les réseaux sociaux la chanteuse à se séparer de Travis Kelce pour son comportement, jugé comme étant un drapeau rouge .