La SAQ augmentera le prix des bouteilles valant plus de 15 $

La Société des alcools du Québec (SAQ) augmentera « modérément » dès le mois de mai sa part de profits sur les produits dont le prix affiché est de plus de 15 $ pour « assurer sa saine gestion financière ainsi que sa compétitivité ».

La société d'État évalue que ces augmentations lui permettront d'encaisser 10 millions de dollars supplémentaires par année, une goutte d'eau dans ses revenus nets, estimés à 1,4 milliard de dollars.

La SAQ jouera sur les quelque 50 % du prix de vente qu'elle perçoit sur ses produits. Cette marge avait été ajustée à la baisse dans les dernières années, a affirmé le président et chef de la direction de la société, Jacques Farcy, en poste depuis 8 mois. Il souhaite que celle-ci soit le plus linéaire possible .

Pour un vin à 25 $, l'ajustement de la majoration représentera une augmentation de 0,6 % , a expliqué Jacques Farcy. Cette hausse serait la même pour un spiritueux à 45 $, mais sera plus marquée pour les produits plus chers, a-t-il affirmé, sans toutefois se prononcer sur un plafond ou sur la mesure de cette augmentation.

À cette augmentation s'ajoutera la hausse des prix coûtants que pourraient imposer les fournisseurs lors des négociations prévues prochainement.

Les fournisseurs peuvent demander à la SAQ d'augmenter le prix coûtant de leurs produits deux fois par année. Auparavant, ils devaient le faire en mai et en novembre. Ils pourront désormais choisir de faire leur seconde demande en février, en août ou en novembre. Le prix des produits est donc sujet à des augmentations durant ces périodes.

Les modifications du prix de vente des produits seront connues au mois de mai prochain.