Québec appuie trois entreprises minières qui visent le développement durable

Trois entreprises minières de l’Abitibi-Témiscamingue se partagent près de 80 000 $ du gouvernement du Québec pour soutenir leurs pratiques en matière de développement durable.

Pour les entreprises Probe Gold et Forage Spektra, l’aide vient couvrir des dépenses liées à la certification ECOLOGO, un programme mis de l’avant par l’Association de l’exploration minière du Québec, en collaboration avec la chaire UQAT-UQAM en entrepreneuriat minier.

Ouvrir en mode plein écran De gauche à droite : Christian Baril, directeur régional de Forage Spektra, Pierre Dufour, député d'Abitibi-Est, Sylvain Lehoux, vice-président Canada et directeur-général de Eldorado Gold Québec, et Marco Gagnon, vice-président exécutif de Probe Gold. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Eldorado Gold Québec obtient pour sa part plus de 56 000 $ pour son initiative Vers un développement minier durable , qui s’adresse aux entreprises d’exploitation membres de l’Association minière du Québec.

Certifiée ECOLOGO depuis décembre 2022, Forage Spektra lance ainsi le message qu’elle adhère à des normes élevées en matière d’environnement, de santé et sécurité, ou encore de relations avec la communauté.

La norme vient uniformiser les objectifs à atteindre pour chacun des acteurs dans l’industrie, précise Christian Baril, directeur régional de Forage Spektra. Le fournisseur qui arrive dans une mine doit être aligné avec les objectifs de celle-ci, aller chercher les mêmes résultats. C’est un peu comme les normes ISO à l’époque. Oui, c’est du travail à implanter, avec de la documentation, des suivis, des rapports. Le plus difficile, c’est de partir la roue, de faire la première année. Après, on se rend compte rapidement que ça fonctionne bien.

Pour l’entreprise Probe Gold, qui travaille à développer le projet minier Novador dans la région de Val-d’Or, la norme est venue confirmer les efforts déployés depuis plusieurs années, selon Marco Gagnon, vice-président exécutif.

On a toujours appliqué de très hauts standards en santé et sécurité, dans nos pratiques sur le territoire et la collaboration avec nos partenaires, affirme-t-il. La norme devient un contrôle de qualité pour nous, mais aussi pour nos travailleurs et nos fournisseurs. On est fiers de ce qu’on a amené jusqu’à maintenant et la certification permet de le documenter. Quand on a des discussions avec nos parties prenantes, on est en mesure d’expliquer ce qu’on fait de bien. Et si jamais il y a des non-conformités, on est capable de les identifier et de trouver des solutions.

Ouvrir en mode plein écran Pierre Dufour a procédé à cette annonce au nom de la ministre des Ressources naturelles, Maïté Blanchette-Vézina. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Le député d’Abitibi-Est, Pierre Dufour, qui a procédé à cette annonce au nom de la ministre des Ressources naturelles, Maïté Blanchette-Vézina, croit que Québec vise avant tout à lancer un message à l’industrie minière avec ce programme d’aide.

Ce n'est pas tant le montant qui est important, lance-t-il. Ce ne sont pas de gros montants et le processus coûte beaucoup plus cher que ça pour les entreprises. C’est un petit appui pour celles qui posent des actions. On travaille différents enjeux avec les universités sur les façons d’atteindre l’acceptabilité sociale, sur les meilleures pratiques. Des spécialistes reconnus mettent en place des façons de faire et cherchent à faire adhérer des entreprises à ces pratiques-là.

Plus d’une vingtaine d’entreprises minières au Québec adhèrent déjà à la certification ECOLOGO.