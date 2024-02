Pénurie de pharmaciens dans les hôpitaux de Québec

60 % des besoins en pharmaciens dans les urgences de la Capitale-Nationale seraient non comblés selon une enquête menée par l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec, l' APES .

Pour accomplir les tâches de base, telles que la préparation des ordonnances, leur vérification ou encore la distribution de médicaments, les besoins sont couverts, précise Julie Racicot, pharmacienne et présidente de l’ APES .

Toutefois, c'est dans les urgences que le bât blesse, se désole Mme Racicot en entretien à l'émission Première Heure.

D’avoir un pharmacien directement à l’urgence qui va rencontrer le patient, qui travaille avec les médecins, les infirmières, cela fait une réelle différence pour les patients et c’est là où on n'arrive pas à combler.»

Julie Racicot estime que 80 % des pharmaciens rejoignent le secteur privé.

Presque la moitié des patients affectée

Selon l'enquête de l’ APES , c'est près d'un patient sur deux qui ne voit pas de pharmacien à l'urgence, une situation jugée inquiétante. Le manque de couverture s'élève à 53 % en dialyse rénale, un secteur dans lequel l'expertise pharmaceutique est essentielle, rappelle Mme Racicot.

Les reins ne filtrent plus les déchets, c'est la machine qui fait le travail. [...] Cette machine influence beaucoup l'impact du médicament, il faut ajuster constamment la médication, puis c'est le pharmacien qui est l'expert.

Aux soins intensifs et coronariens, les effectifs manquants s'élèvent à 59 %. Actuellement, nos postes sont comblés , précise Daniel Lefrançois, directeur des services professionnels à l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, l' IUCPQ . Est-ce que vous me demandez si mes besoins sont comblés? C’est une autre question, nuance-t-il.

Daniel Lefrançois, directeur des services professionnels à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec.

Selon M. Lefrançois, la pénurie se fait sentir à l'unité des soins intensifs en chirurgie cardiaque de l'IUCPQ qui dispose de 25 lits.

Je n’ai pas les capacités d’avoir un [employé] à temps [plein] qui serait affecté toute une journée. C’est des demi-journées, et mes patients ont des besoins vraiment importants. Ça va vite, on a beaucoup de médicaments à doser, à suivre, donc le rôle du pharmacien est primordial.

Les besoins augmentent sans cesse

Selon Julie Racicot, dont l'association représente plus de 1 900 pharmaciens dans la province, le nombre de postes offerts aux pharmaciens ne suffit plus à faire face aux besoins grandissants, en raison notamment du vieillissement de la population et de l'augmentation de l'espérance de vie.

Mme Racicot estime qu'il faut former davantage de pharmaciens. Un effort qui doit s'accompagner de meilleures conditions de travail et d'une valorisation des salaires, selon elle, pour motiver les troupes à rejoindre le réseau public.

On a vraiment un écart salarial important entre les pharmaciens du réseau public, dans les hôpitaux qui font plus d’études que les pharmaciens qui choisissent d’aller travailler en pharmacie de quartier.

La présidente de l’ APES croit par ailleurs que les étudiants devraient être encouragés à poursuivre une maîtrise après leur cursus de 4 années d'études, ce qui leur permettrait de travailler dans les hôpitaux.

On est alarmés, cette année il y a 57 pharmaciens inscrits à la maîtrise sur une possibilité de 114 bourses, donc la moitié des bancs d’école sont vides à la maîtrise. Il n’y a pas de relève , déplore Mme Racicot.

L’ APES estime que la pénurie des pharmaciens en services d'urgence a une conséquence directe non seulement sur l'augmentation de la durée moyenne des hospitalisations, mais aussi sur l'allongement des temps de visite et du temps d'attente.

