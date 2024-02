On en sait maintenant plus sur l’enquête qu’a mené le bureau des enquêtes indépendantes à la suite de la tragédie de Louiseville qui a coûté la vie à Maureen Breau et Isaac Brouillard Lessard le 27 mars dernier.

La salle d’audience est remplie au maximum de sa capacité à Trois-Rivières. Des proches de Maureen Breau, dont ses parents, sont présents. Des membres de la famille d’Isaac Brouillard Lessard sont branchés en ligne pour assister aux audiences.

Ouvrir en mode plein écran Les parents de la sergente Maureen Breau assistent aux audiences publiques qui se tiennent au palais de justice de Trois-Rivières. Photo : Radio-Canada / Martin Chabot

Patrick Michaud, qui a été l’enquêteur principal du Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) dans l’enquête sur les événements qui a coûté la vie aux deux personnes, a présenté un portrait complet de l’enquête réalisée lors des jours suivant les événements de Louiseville.

Après avoir décrit la scène, l’enquêteur a montré à l’audience les armes saisies dans l’appartement de l’assaillant, dont le couteau de cuisine qui a servi à attaquer mortellement Maureen Breau et à blesser son coéquipier William Bérouard.

Le BEI a également saisi une épée véritable de style katana, une hachette et un couteau de type poignard, retrouvés après l’examen des lieux du BEI , par le concierge de l’établissement et appartenant à Isaac Brouillard Lessard.

Plusieurs interventions policières peu avant le drame

M. Michaud a mis l’accent sur trois interventions policières qui ont été significatives quelques mois avant les événements tragiques du 27 mars.

Les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) de la région de Louiseville sont intervenus pour la première fois auprès d’Isaac Brouillard Lessard le 28 décembre après une bagarre avec un autre habitant de sa maison de chambres.

Cette intervention s’est soldée sans arrestation, mais un des policiers de la SQ de Louiseville a rédigé une circulaire qui identifie Isaac Brouillard Lessard comme une personne dangereuse.

Ils sont ensuite intervenus une autre fois auprès de lui le 24 mars, après que ses parents aient signalé à la police qu’il était en psychose.

Ouvrir en mode plein écran Les policiers s'étaient rendu chez Isaac Brouillard Lessard deux fois avant les événements tragiques du 27 mars 2023. Photo : Radio-Canada / Luc Lavigne

Quatre policiers se sont rendus chez lui à ce moment, mais ne l’ont pas arrêté à ce moment puisqu’il semblait calme lors de la discussion avec eux et qu’il prenait ses médicaments selon lui.

La décision de lancer l’intervention policière tragique a eu lieu le 27 mars en après-midi, après que l’oncle d’Isaac, Denis Lessard, ait fait une plainte pour menaces de mort à la police.

Il a appelé la SQ après avoir pris connaissance de messages contenant des menaces laissées sur la boîte vocale de son commerce par Isaac Brouillard Lessard.

C’est après ces plaintes que la SQ a pris la décision d’arrêter Isaac Brouillard Lessard pour menaces de mort et bris de probation.

Plus tard lors de la première journée d'audiences, une pathologiste judiciaire et un chimiste et toxicologue judiciaire vont être entendus.

