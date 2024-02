À Edmonton, les écoles publiques croulent sous le poids des effectifs

Les écoles publiques d’Edmonton, dont des établissements francophones, font face à une forte inadéquation entre les places disponibles dans les classes et les effectifs croissants des élèves. Le problème est tel que l’on craint qu'il ne reste plus aucune place dans certaines écoles secondaires d'ici 2027.

Selon le directeur du Conseil des écoles catholiques d'Edmonton, John Fiacco, les écoles ne peuvent pas continuer à entasser des élèves dans des salles sans fenêtre pendant que les enseignants prennent leur repas dans leur voiture.

À Margaret-Ann Armour, une école de la maternelle à la 9e année qui compte 1100 élèves pour une capacité prévue de 922 élèves, les récréations sont même échelonnées pour éviter le chaos. C'est l'un des établissements publics les plus surchargés d'Edmonton.

Les écoles dans cette situation s’interrogent sur la manière de fournir aux élèves une bonne instruction lorsqu'il n'y a vraiment pas assez d'espace.

Les écoles catholiques d'Edmonton estiment que 38 % de leurs 92 bâtiments ont atteint ou dépassé leur capacité d'accueil. La division publique d'Edmonton, qui compte 213 écoles, indique que 18 % d'entre elles sont pleines.

Difficultés plus importantes au secondaire

Le problème est particulièrement pressant dans les établissements secondaires et dans les banlieues comme Ambleside, où les nouveaux quartiers prolifèrent.

Le réseau des écoles publiques estime même qu'il n'y aura plus de places dans les écoles secondaires situées dans ces quartiers d'ici 2027, malgré la construction de nouvelles écoles.

Les écoles catholiques d'Edmonton ont accueilli 4500 nouveaux élèves au cours des deux dernières années. Les écoles publiques laïques, elles, en ont accueilli 10 000.

Les deux divisions scolaires accueillent 20 % de la population scolaire de l'Alberta.

Mêmes difficultés dans les écoles francophones

Les conseils scolaires francophones, notamment à St-Albert et à Beaumont, ainsi que dans la région de Calgary, présentent également des besoins urgents en matière de construction de nouvelles écoles.

Le nombre d’élèves des 20 écoles du Conseil scolaire Centre-Nord a augmenté de près de 68 % au cours de la dernière décennie. Rien qu'à la fin du mois de septembre 2023, leurs effectifs comptaient 4131 élèves inscrits pour l’année scolaire 2023-2024. Cela représente une augmentation de 7 % par rapport à 2022.

À Sherwood Park, l’École Claudette-et-Denis-Tardif est constituée d'un ensemble de salles de classe modulaires, sans gymnase. Sa porte-parole, Laura Devaney, souligne que, du fait de l'exiguïté des lieux, des livres de bibliothèque restent empilés dans le couloir, tandis que certains élèves sont obligés de suivre leurs cours dans un immeuble à bureaux voisin.

En outre, comme le précise Laura Devaney, les conditions d’apprentissage dans les écoles anglophones sont meilleures que dans les établissements francophones.

Le conseil scolaire francophone a noté 26 projets sur sa liste de souhaits, pour un coût de près de 400 millions de dollars.

Le manque d'espace entraîne des coûts supplémentaires pour les divisions scolaires, qui se retrouvent à dépenser des centaines de milliers de dollars pour transporter les élèves par autobus vers des écoles désignées situées en dehors de leur quartier.

Les enseignants, surchargés de travail, n'ont pas le temps, après les cours, de voir tous les élèves qui ont besoin d'aide.

Ouvrir en mode plein écran Toutes les écoles francophones d'Edmonton souffrent d'un manque places. Sur la photo, des élèves de l'École Gabrielle-Roy célèbrent le jour du Souvenir, en novembre 2023. Photo : Radio-Canada / Charles Delisle

Les regards sont rivés vers le prochain budget

Les trois derniers budgets provinciaux prévoyaient entre 600 millions et 700 millions de dollars par an pour la construction et la rénovation d'écoles, dont des projets déjà en cours.

Le ministre de l'Éducation, Demetrios Nicolaides, a déclaré dans une entrevue en décembre dernier que son gouvernement était conscient de la pression exercée sur l'éducation, notamment du fait de nouveaux arrivants. Nous nous efforçons d'y remédier.

Les parents et les autorités scolaires sont impatients de voir l'engagement de la province en matière de construction et de modernisation d'écoles dans le budget 2024-2025, qui devrait être dévoilé le 29 février.

Toutefois, les listes de demandes des conseils scolaires montrent que les exigences dépassent de loin les dépenses récentes consenties par les gouvernements du Parti conservateur uni.

Les besoins immédiats des quatre plus grands conseils scolaires de l'Alberta en matière de construction, sur un an, s'élèvent à 1 milliard de dollars.

Cette année, l'investissement provincial dans la rénovation des écoles s'est élevé à 631 millions de dollars, ce qui comprend le financement de projets annoncés au cours de plusieurs exercices budgétaires.

Avec les informations de Janet French