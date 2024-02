Chargé de surveiller les activités du gouvernement fédéral, le bureau de la vérificatrice générale Karen Hogan a rendu public son rapport sur l'explosion des coûts liés au développement de l'application ArriveCAN.

L'application mobile, mise en place au début de la pandémie de COVID-19 pour exercer un contrôle accru aux frontières, a coûté cher aux Canadiens : la version initiale, qui a coûté 80 000 $, a été mise à jour 177 fois, entraînant une facture qui s'élève maintenant à 59,5 millions de dollars…au moins.

Car parmi les huit conclusions de ce rapport de 33 pages, l’une des plus accablantes qui vise l’Agence des services frontaliers du Canada est le fait qu’il a été impossible pour le bureau de la vérificatrice générale de déterminer le coût réel de l’application .

La documentation, les documents financiers et les contrôles de l’Agence des services frontaliers du Canada comportent tellement de faiblesses que nous n’avons pas pu déterminer le coût précis de l’application ArriveCAN.

Cette constatation est importante parce que le gouvernement doit connaître l’ampleur des dépenses que les organisations responsables ont engagées pour mettre au point cette application et savoir si ces organisations ont appliqué les principes d’économie, d’efficience et d’efficacité à l’égard de ces dépenses , explique le rapport.

Publicité

Selon les conclusions de Mme Hogan, des faiblesses dans les dossiers et contrôles financiers ont été constatées.

Ainsi, 18 % des factures soumises par des entrepreneurs que nous avons vérifiées n’avaient pas été accompagnées d’une documentation à l’appui suffisante pour nous permettre de déterminer si les dépenses étaient liées à ArriveCAN ou à un autre projet de technologie de l’information , peut-on lire dans le rapport. Il était donc impossible de déterminer précisément si les coûts avaient été attribués aux bons projets.

Selon l’Agence des services frontaliers du Canada, une somme de 12,2 millions de dollars comprise dans l’estimation de 59,5 millions de dollars pourrait ne pas être liée à ArriveCAN .

Pour expliquer cette explosion des coûts, la vérificatrice générale pointe du doigt la dépendance continue de l’Agence des services frontaliers du Canada aux ressources externes.

Nous avons estimé que le coût journalier moyen des ressources externes dans le cadre d’ArriveCAN était de 1090 dollars, tandis que le coût journalier moyen pour un poste équivalent dans le secteur des technologies de l’information au gouvernement du Canada était de 675 dollars. L’Agence des services frontaliers du Canada avait continué de recourir à des ressources externes, ce qui avait fait augmenter le coût de l’application.

Plus précisément, la vérificatrice générale critique l’Agence pour le non-respect des politiques, des contrôles et de la transparence dans le cadre du processus de passation de marchés , ce qui a limité les possibilités de concurrence et nuit à l’optimisation des ressources .

Plus de détails à venir.