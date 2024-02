Un musée virtuel comme vitrine de l’histoire et du patrimoine noirs en Saskatchewan

Le Musée saskatchewanais du patrimoine afro-canadien se positionne comme la vitrine de l'identité noire en Saskatchewan. Créé en 2002, mais officiellement reconnu en 2004, ce musée virtuel (Nouvelle fenêtre) s'est donné pour mission de mettre en lumière la contribution des Noirs dans l’histoire de la province.

Notre vision, c'est d'honorer tous nos passés et de construire de nouvelles relations , explique la directrice générale de l'organisme Carol LaFayette-Boyd.

Pour ce faire, le musée répertorie méticuleusement le profil des personnes noires ayant contribué à l’histoire de la Saskatchewan.

Notre objectif, c'est que les gens reconnaissent que [notre communauté] est là depuis un certain temps et que nous avons apporté notre contribution [à l'histoire de la province]. Nous faisons partie de la race humaine et nous avons tous notre place ici. Nous devrions travailler et vivre ensemble.