Formation accélérée des enseignants : des réactions mitigées en Nouvelle-Écosse

Pour contrer la pénurie d'enseignants, le gouvernement progressiste-conservateur de la Nouvelle-Écosse avance une nouvelle idée : réduire leur temps de formation. La proposition reçoit un accueil mitigé de la communauté éducative.

Vendredi, devant les personnes rassemblées à l’assemblée annuelle des progressistes-conservateurs à Halifax, le premier ministre Tim Houston a dévoilé une nouvelle proposition pour raccourcir la formation des enseignants.

Il faut aujourd’hui six ans pour former un enseignant. Cette période pourrait être réduite de deux ans.

Le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston, lors de l'assemblée générale annuelle des progressistes-conservateurs de la province à Halifax, le 9 février 2024. Photo : Michael Gorman/CBC

Actuellement, les étudiants doivent avoir un diplôme universitaire de premier cycle avant de pouvoir s’inscrire à une telle formation. Tim Houston propose désormais que les étudiants soient en mesure de s'inscrire au programme après seulement deux années d’études universitaires de premier cycle.

Cette idée reçoit un accueil mitigé de la part des enseignants et des administrateurs.

Formation, mais aussi rétention

Du côté du syndicat des enseignants de la Nouvelle-Écosse, le président Ryan Lutes déclare avoir été pris au dépourvu par cette annonce. Selon lui, le premier ministre n'a pas l'habitude d'annoncer un changement sans collaborer avec les enseignants.

Et il ajoute que former davantage d'enseignants sans s'attaquer au problème de l'épuisement professionnel serait inefficace. Le syndicat relaie le message des enseignants qui décrivent leur travail comme insoutenable .

Ryan Lutes est président du syndicat des enseignants de la Nouvelle-Écosse. Photo : Facebook/Ryan Lutes

Selon le syndicat, il faut réduire la taille des classes, augmenter les temps de préparation et d’évaluation des enseignants et renforcer les aides spécialisées aux élèves, par le biais des orthophonistes et psychologues.

Selon un sondage réalisé par le syndicat en octobre dernier, 70 % des enseignants ont perdu du temps dans leur travail de correction et de préparation car il devait remplacer un collègue absent et presque 30 % d'entre eux ont dû superviser plusieurs salles de classe simultanément à cause du manque de professeurs.

Tout plan de recrutement qui ne se concentre pas également sur la rétention de nos enseignants actuels et sur l'amélioration des conditions de travail et d'apprentissage est voué à l'échec , a-t-il déclaré.

Le son de cloche est différent de la part de l’Association des administrateurs de la Nouvelle-Écosse qui représente les directeurs et directeurs adjoints.

Les enseignants se plaignent des conditions de travail. Photo : Radio-Canada

Pour Scott Armstrong, président du conseil d'administration de l'association et directeur d'une école secondaire, cette mesure est nécessaire, faute de quoi la pénurie d'enseignants dans la province pourrait devenir critique.

Je suis très heureux que le gouvernement soit proactif et agisse maintenant avant que nous ne nous retrouvions dans une situation que nous avons vue dans d'autres provinces, où il n'y a tout simplement pas assez d'enseignants, et où nous nous retrouvons avec un grand nombre de personnes non formées parce qu'il n'y a tout simplement personne d'autre à mettre dans les salles de classe.

Une pénurie générale dans le monde de l’enseignement

La ministre de l'Éducation, Becky Druhan, admet qu’il reste encore beaucoup de travail à faire avant de mettre en place cette nouvelle proposition. La province pense aussi augmenter le nombre de formations.

Le CSAP connaît également des pénuries de professeurs, mais n’a pas souhaité commenter cette décision lundi.

Depuis la pandémie, le manque de professeurs, mais aussi de chauffeurs de bus, de concierges, de responsables de bibliothèques ou encore de conseillers d’orientation est de plus en plus grand.

Avec les informations de Taryn Grant de CBC et Julie Sicot