« C’est comme si j’étais une extraterrestre vivant sur terre », se rappelle Annie Kent. Ce n’est qu’après des décennies de ce qu’elle qualifie de « diagnostics erronés » qu’elle a finalement compris pourquoi, enfant, elle se sentait ainsi.

En 2022, elle a reçu un diagnostic de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité ( TDAH ) et d’autisme.

J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de différent en moi, mais, en tant que petite fille, je n’arrivais pas à mettre les mots dessus.

Malgré certains troubles d'apprentissage, elle réussit toujours bien à l'école et obtient une maîtrise en psychologie.

Je possédais beaucoup de connaissances théoriques sans avoir la capacité de les appliquer dans une situation pratique réelle , se rappelle-t-elle. À cette époque, les gens n’envisageaient même pas la possibilité que les filles puissent être autistes.

Obstacles au diagnostic des femmes et des filles

Il existe suffisamment de recherches démontrant que plus on est diagnostiqué tard, plus on a de problèmes de santé mentale à l'âge adulte , soutient la Dre Beth Kelley, professeure agrégée de psychologie et d'études en psychiatrie et en neurosciences à l'Université Queen's et impliquée au sein du Réseau de neurodéveloppement de l'Ontario.

Selon la Dre Kelley, le manque de recherche sur l'autisme chez les filles continue d'affecter les perceptions professionnelles de la neurodivergence chez les femmes.

À son avis, plusieurs raisons expliquent pourquoi les femmes peinent toujours à obtenir un diagnostic d'autisme :

Les outils utilisés par de nombreux experts pour établir les diagnostics sont basés sur des recherches sur l'autisme menées auprès d'hommes.

Les cliniciens associent l’autisme à une maladie masculine en raison de préjugés implicites.

Les femmes ont tendance à mieux masquer leurs symptômes à un jeune âge en raison de la façon dont elles sont éduquées et socialisées.

Ainsi, plus de femmes reçoivent un diagnostic plus tard dans la vie. Et si certaines sont heureuses d’enfin recevoir un diagnostic, d’autres, au contraire, le reçoivent avec amertume, constate la Dre Kelley.

Nous devons faire davantage de recherches et peut-être développer des instruments de diagnostic spécifiquement destinés aux filles afin qu'elles puissent être diagnostiquées plus tôt.

Manque de soutien aux adultes autistes

Alina Cameron, présidente de la Coalition ontarienne de l'autisme, constate que des centaines de familles doivent toujours lutter pour faire diagnostiquer leurs filles.

Après l'âge de 18 ans, les gens ont tendance à tomber dans l’oubli.

La coalition a mis en place un nouveau groupe de travail afin de plaider pour la création de davantage de ressources pour les adultes autistes.

Alina Cameron, présidente de la Coalition ontarienne de l'autisme, affirme que davantage d'efforts sont déployés afin de soutenir les adultes autistes.

Parmi leurs chevaux de bataille? Que les personnes autistes reçoivent plus d’argent du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées et puissent avoir de meilleures conditions de vie et de travail.

Nous savons que le fait d’offrir aux jeunes enfants beaucoup de soutien et de services ainsi que d’importantes stratégies et thérapies d'adaptation peut réduire leur dépendance à l'égard des systèmes sociaux à l'avenir , explique-t-elle.

Elle ajoute toutefois qu’ il y a certaines personnes qui auront [toujours] besoin d'un certain niveau de soutien à l'âge adulte .

Des changements de politique en cours

Le gouvernement fédéral élabore actuellement une stratégie nationale sur l'autisme et a annoncé, en juillet dernier, l'octroi de 500 000 $ à l'Alliance canadienne de l'autisme afin de développer un réseau national sur l'autisme.

Un réseau dont le but, serait de rassembler les compétences et les ressources de personnes ayant une expérience vécue, d'organisations axées sur l'autisme et d'autres groupes qui soutiennent les personnes autistes au Canada , écrit le bureau des communications de Santé Canada et l'Agence de la santé publique du Canada ( ASPC ).

L' ASPC souhaite rendre la stratégie publique et un sondage a été mis en ligne l'été dernier afin que le public puisse s'exprimer sur la question.

Mme Kent se dit optimiste quant à la stratégie du gouvernement fédéral et aux changements à venir à la Loi sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario, mais affirme que la loi à elle seule ne changera rien .

Les gens doivent comprendre que [l'autisme] n'est pas une maladie mentale. Ce n’est qu’une différence dans la manière dont notre cerveau se développe.

Je suis un être humain et j'ai tellement de compétences et d'atouts à offrir, comme beaucoup d'autres femmes [autistes] , conclut-elle.

Avec les informations de Sarah Law de CBC