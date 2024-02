L’enquête publique sur les circonstances de la mort de Maureen Breau est suivie de près par l’Association des policières et policiers provinciaux du Québec.

Le président de l’association, Jacques Painchaud, assiste d’ailleurs aux audiences au palais de justice de Trois-Rivières. Il a espoir que l’enquête publique permettra l'élaboration de recommandations qui auront un réel impact sur les patrouilleurs.

Pour nous, il faut que les choses changent afin d'éviter de revivre une pareille situation.

Il trouve que les gens atteints de problèmes de santé mentale manquent d’encadrement. On a des gens qui souffrent de maladies mentales, qui ont un potentiel de violence, qui devraient avoir des meilleurs suivis, des meilleurs contrôles , affirme le président de l’association.

Lorsque de telles personnes sont en crise c’est la police qui intervient et souvent, très souvent, on réussit à intervenir pour éviter le pire, mais parfois, malheureusement, il arrive des descentes dans les interventions policières , dit-il en faisant référence au drame qui s’est joué à Louiseville le 27 mars 2023.

Près d’un après après le drame et bien qu’il salue des initiatives comme la volonté des élus à vouloir réfléchir à la situation après le dépôt d’une pétition à ce sujet à l’Assemblée nationale et l’embauche de plus policiers formateurs par la Sûreté du Québec (SQ), Jacques Painchaud trouve que le dossier n’avance pas assez rapidement.

Y’a pas rien de concret, déplore-t-il. On peut comprendre que ça prend un certain temps pour mettre les choses en place, mais pour l'instant c'est pas significatif, on est toujours aussi exposés qu'avant.

Avec le rapport de la CNESST, qui a soulevé quatre problématiques en lien avec la mort de Maureen Breau, et l’enquête publique qui démarre lundi, il espère que les choses vont changer.

