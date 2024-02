La Municipalité régionale d'Halifax accorde une hausse de financement à ses 4 fournisseurs de services de transport en commun en milieu rural pour la première fois en 10 ans.

Une bonne nouvelle pour bien des gens qui n’ont pas de voiture ou qui ne peuvent pas conduire et qui sont trop loin des services d’autobus.

Elizabeth Beaver de Murphy Cove, sur la côte est, compte régulièrement sur MusGo Rider pour ses rendez-vous médicaux et ses courses à l'épicerie. La dame âgée à faible revenu a droit à un tarif réduit, ce qui, selon elle, fait une réelle différence.

Sans ça, je serais perdue , confie-t-elle.

Les montants forfaitaires versés aux 4 transporteurs augmentent de 10 à 30 %. Le tarif au kilomètre, lui, augmente de près de 30 % pour atteindre 64 cents. La ville augmentera également son financement chaque année, sur la base de la moyenne quinquennale de l’inflation.

Je suis heureux de voir ça, notre service de transport en commun rural a été, je pense, un énorme succès depuis que nous l'avons introduit , indique le conseiller David Hendsbee.

MusGo Rider gère deux services le long de la côte est et de la vallée de Musquodoboit. Il y a aussi Bay Rides qui dessert les résidents de la baie St Margarets et l’entreprise East Hants Community Rider.

Jessie Greenough est directrice de MusGo Rider. La coopérative dessert des résidents d'East Preston, de la côte est et de la vallée de Musquodoboit.

Pour la directrice générale de MusGo Rider, l’augmentation permettra d’étendre les services et proposer plus de trajets sans augmenter les tarifs. L’entreprise effectue déjà environ 15 000 voyages par an.

Nous sommes complets , dit Jessie Greenough. Les gens appellent maintenant environ deux semaines à l'avance et nous ne pouvons pas les aider, il y a donc un réel besoin d'expansion!

En plus des personnes âgées, elle note que le service aide les gens à se rendre au travail, à la banque alimentaire ou aident les personnes avec un handicap à se déplacer.

L’entreprise Bay Rides a été la première à faire connaitre son besoin de financement au comité des transports d'Halifax en novembre.

L’entreprise a expliqué à la municipalité qu'elle serait probablement confrontée à un déficit à la fin de l'année et qu'elle avait du mal à suivre la hausse des coûts du carburant.

Megan Harris une bénévole pour Bay Rides indique que le nombre de personnes à faible revenu bénéficiant du programme d'assistance tarifaire a augmenté de 200 %.

Ça représente entre 50 et 100 voyages par mois sur un total d’environ 7600 voyages par an, dit -elle.

Ce n'est pas négligeable pour une organisation de notre taille, et pour la région de St. Margarets Bay , admet-elle.

L'organisme MusGo Rider à Porters Lake a une nouvelle voiture électrique. Le groupe de transport en commun rural l'a obtenue grâce à un programme de financement fédéral.

Les transports ruraux de la région de la capitale espèrent maintenant que le gouvernement provincial augmentera son financement pour les groupes à travers la province.

Bay Rides et MusGo ont investi dans des options plus vertes grâce au programme fédéral de financement du transport en commun rural pour améliorer leurs résultats.

MusGo Rider à deux véhicules électriques dont une nouvelle Tesla deux fourgonnettes hybrides accessibles, sur une flotte de 10 véhicules. De son côté, Bay Rides a trois véhicules hybrides sur une flotte de huit véhicules.