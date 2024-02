Double défi des deux Mario : 2 millions de dollars amassés en 16 ans

Une centaine de braves ont complété avec succès la 16e édition du Double défi des deux Mario. En 16 ans, l’organisation a récolté deux millions de dollars grâce à la participation de plusieurs partenaires et plus de 1100 personnes.

Ce qui nous frappe aussi c’est qu’il y a plus de 1000 personnes qui ont embarqué dans notre histoire à moi et Mario quand nous étions couchés sur le lac, tous les deux il y a 16 ans en se demandant si on pouvait amener des gens ici , a raconté en entrevue à l’émission C’est jamais pareil, l’un de deux co-fondateurs, Mario Cantin.

Après une randonnée de 32 kilomètres en deux jours, en ski ou en raquette, le premier groupe du Double défi des deux Mario a complété sa traversée du lac Saint-Jean le dimanche 4 février dernier.

Au fil de ces 16 éditions, les participants ont affronté toutes sortes de conditions hivernales. L’édition 2023 a notamment été marquée par des températures glaciales inférieures à -30 degrés Celsius. Cette année, quelques passages de gadoue ont ponctué la première traversée alors que la pluie et une température anormalement plus chaude se sont invitées lors de la deuxième.

Une cinquantaine de bénévoles étaient à pied d’oeuvre pour l’édition 2024.

Aventures thérapeutiques

Plus de 48 000 heures d’intervention auprès des jeunes atteints du cancer ont été réalisées grâce à l’organisation. Car année après année, le Double défi des deux Mario finance une partie des expéditions d’aventure thérapeutique menées par la fondation Sur la pointe des pieds. Pour la première fois en 2023, l'organisme a accompagné un groupe de trentenaires. Les expéditions étaient jusque là composées de groupes d'adolescents ou d'adultes âgés de 29 ans maximum.