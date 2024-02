Un projet de loi sera déposé sous peu à l'Assemblée nationale afin de réduire les délais en matière de justice criminelle et pénale et de diminuer le nombre d'arrêts de procédures et de « non-lieux ».

La pièce législative s'inspirera d'un plan d'action contenant une quarantaine de mesures et dont les grandes lignes ont été présentées lundi matin par le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, à Montréal.

Le document en question émane de la Table Justice-Québec, un organe de concertation ressuscité dans la foulée de l'entente conclue en avril 2023 entre le gouvernement Legault et l'ex-juge en chef de la Cour du Québec, Lucie Rondeau.

Le plan d'action du ministre Jolin-Barrette prévoit notamment l'ajout de pouvoirs aux juges de paix magistrats. Ceux-ci pourront désormais s'occuper des comparutions et des enquêtes sur remise en liberté, par exemple.

Publicité

Une telle mesure devrait permettre un effet de cascade et libérer l'équivalent temps plein de 15 à 20 juges de la Cour du Québec, qui pourront à leur tour entendre plus de procès criminels, a expliqué le ministre.

Réduire au minimum les arrêts de procédures et les non-lieux

Le plan d'action de la Table Justice-Québec prévoit en outre d'alléger le régime de preuve et de moderniser les procédures – en ayant davantage recours à la visioconférence, par exemple – afin d'économiser du temps d'audience et d'éviter des déplacements à la cour aux témoins.

Interrogé au sujet du moment où la pièce législative sera déposée, le ministre Jolin-Barrette, qui est aussi le leader parlementaire du gouvernement Legault, a répondu vouloir procéder assez rapidement .

Les délais judiciaires constituent un problème majeur au pays, notamment depuis que l'arrêt Jordan de la Cour suprême a fixé une limite de temps à tous les dossiers criminels et pénaux, en 2016, afin de respecter le droit des accusés à être jugés dans un délai raisonnable.

Cette limite s'établit à 18 mois pour les causes instruites devant une cour provinciale et à 30 mois pour les affaires traitées par une cour supérieure.

Le Québec, bien sûr, n'échappe pas à ce phénomène. L'an dernier, 83 dossiers criminels se sont soldés par un arrêt des procédures, et 274 autres ont été abandonnés en raison d'un non-lieu, dont 171 à la cour itinérante, a indiqué le ministre Jolin-Barrette lundi.

Derrière chaque cause criminelle qui est arrêtée en raison des délais, il y a des personnes victimes, des citoyens qui perdent confiance envers leur système de justice. C'est intolérable. Et c'est surtout un électrochoc pour tous les intervenants, à qui il incombe d'offrir aux Québécoises et aux Québécois une justice accessible, performante et humaine.

Le gouvernement Legault a posé une série de gestes, dans les derniers mois, pour réduire les délais judiciaires, en créant 14 nouveaux postes de juge, notamment, mais aussi en augmentant le nombre de jours d'audience par juge en chambre criminelle et pénale et en formant davantage de constables spéciaux.

Publicité

Il s'est aussi fixé pour objectif de ramener le délai médian pour fermer une cause de 301 à 212 jours.

Il risque d'y avoir d'autres arrêts [des procédures] et d'autres [non-lieux], a averti le ministre, lundi, cependant, on veut réduire ça au minimum.

Plus de détails suivront.