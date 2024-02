La famille d’un détenu mort subitement réclame des réponses

Un détenu au Pénitencier de Sa Majesté, à Saint-Jean, à Terre-Neuve-et-Labrador, est mort l’an dernier d’une infection bactérienne foudroyante, selon sa mère, qui cherche des éclaircissements.

Son fils, Seamus Flynn, est mort le 2 décembre à l’âge de 35 ans. Sa mort était horrible , affirme sa mère, Cindy Flynn. Elle cherche notamment à savoir qui a tardé à prendre la décision d’envoyer son fils à l’hôpital.

Selon elle, le médecin légiste en chef de la province lui a expliqué que son fils a d'abord eu l’influenza, puis une pneumonie et une septicémie, c’est-à-dire une infection bactérienne générale.

Ouvrir en mode plein écran Le Pénitencier de Sa Majesté à Saint-Jean est une prison provinciale âgée d'environ 164 ans. Photo : La Presse canadienne

Le bureau du médecin légiste en chef ne fait pas de commentaire en ce moment, car son enquête n’est pas encore terminée.

Le ministère de la Justice a décrit le décès de Seamus Flynn comme étant survenu soudainement après son admission à l’hôpital.

Mme Flynn se pose des questions sur les dernières heures de son fils. Alors, vous vous torturez avec des questions. Voulait-il sa mère?

Ouvrir en mode plein écran Des photographies de jeunesse de Seamus Flynn dans la maison de sa mère. Photo : Radio-Canada / Colleen Connors

Cindy Flynn craignait d’apprendre la mort de son fils depuis des années. Elle explique qu’il était un bon garçon et qu’il avait le sens de l’humour, mais il est devenu toxicomane vers la fin de son adolescence et elle a eu peu de contacts avec lui ces cinq dernières années.

Elle dit que personne du ministère de la Justice ni de cette prison provinciale n’a communiqué avec elle depuis son décès. C’est un membre de sa famille qui l’a informée de son décès.

Le ministère ne fait pas de commentaire non plus en expliquant que l’enquête policière se poursuit. Il dit seulement que la sécurité et le bien-être des détenus sont prioritaires.

Allégation de voies de fait

Cindy Flynn dit qu’elle n’a posé aucune question au médecin légiste au sujet de blessures que son fils aurait subies environ deux mois auparavant.

Seamus Flynn a déclaré durant une entrevue accordée à CBC deux semaines avant sa mort que plusieurs agents correctionnels l’ont tabassé le 11 octobre, qu’il a perdu toutes ses dents sauf quatre lors de cet incident.

M. Flynn a ajouté qu’il n’avait pas reçu les soins médicaux dont il avait besoin et qu’il souffrait toujours plus d’un mois après les faits.

Seamus Flynn et un autre détenu ont porté plainte au Bureau du représentant des citoyens.

La direction de la prison et le responsable de la sécurité ont ensuite mené une enquête. Il a été vérifié que la situation avait été gérée de manière appropriée , indique le ministère de la Justice.

Cependant, la Force constabulaire royale de Terre-Neuve a dit ensuite qu’elle élargissait son enquête sur la mort soudaine de Seamus Flynn.

Ouvrir en mode plein écran Seamus Flynn, 35 ans, est décédé au début décembre 3023 après avoir été transporté du Pénitencier de Sa Majesté à l'hôpital. Photo : Facebook/Seamus Flynn

CBC a fait une demande d’accès à l’information sur les événements du 11 octobre. Le ministère de la Justice a refusé en disant que les enquêtes du Bureau du représentant des citoyens et de la police sont toujours en cours.

Cindy Flynn espère que les enquêtes du médecin légiste et de la police portent sur l’ensemble des faits, y compris sur ce qui s’est passé avant sa mort et sur les soins qu’il a ou qu’il n’a pas reçus.

Vous ne pouvez pas dire qu'il est mort de causes naturelles si ces causes naturelles sont causées par de la négligence. Si une enquête publique est nécessaire, faisons-la , ajoute Mme Flynn.

Plaidoyer pour une réforme

Maddison Osmond, une cousine de Seamus Flynn, se pose aussi plusieurs questions.

Je veux savoir pourquoi il était si malade, comment il est devenu si malade et pourquoi on ne l’a pas soigné. Et si on l’a soigné, pourquoi n’était-ce pas suffisant pour qu’il survive? , explique Mme Osmond.

Elle a hâte de connaître les conclusions du médecin légiste. Elle se demande si l’incident du 11 octobre a contribué au mauvais état de santé de son cousin.

Mme Osmond presse les autorités de faire en sorte qu’il n’y ait pas d’autres décès parmi les détenus du Pénitencier de Sa Majesté. Elle estime que c’était un échec des autorités et de toute la société.

Les prisons sont censées mener à la réhabilitation. Vous êtes censé être meilleur en sortant qu'en entrant. Vous n’êtes pas censé y mourir , lance Maddison Osmond.