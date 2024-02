La police de Calgary a dépensé le double de ce qu’elle a budgété à cause d’« imprévus »

Le Service de police de Calgary a dépensé 22,1 millions de dollars l'année dernière, selon un courriel interne envoyé à la haute direction à la mi-janvier. Cela représente près du double de ce qu’il avait prévu dans son budget annuel pour la rémunération des heures supplémentaires, soit 11,4 millions de dollars.

La mobilisation d’effectifs pour des patrouilles dans les transports publics, ou encore le déploiement d’agents devant des lieux de culte et certains établissements scolaires sur fond du conflit israélo-palestinien, sont cités parmi les principales raisons de ce dépassement budgétaire.

Sur le total de 22,1 millions de dollars, 15,5 M$ ont été dépensés pour les remplacements, et 5,55 M$ pour les heures supplémentaires.

Les remplacements consistent à faire appel à un agent pour couvrir une période de travail afin de soutenir les niveaux de dotation minimaux ou d'autres besoins de la police.

Tout en qualifiant ce dépassement budgétaire de défavorable , la police souligne toutefois qu’il était nécessaire pour renforcer la sécurité publique.

Outre les rassemblements organisés dans la métropole en écho au conflit entre Israël et le Hamas, de nombreuses autres manifestations ont eu lieu dans la ville, parmi lesquelles la marche de membres de la communauté LGBTQ et les manifestations anti-drag queens.

Les manifestations sont devenues de plus en plus complexes à gérer tout au long de l'année. Elles sont devenues plus importantes, plus fréquentes et ont généralement attiré des contre-manifestations, ce qui augmente le risque de violence et de désordre.