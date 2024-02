Le projet de reconstruction de l’échangeur Darche à l’intersection de l’autoroute 410 et de la rue King Ouest à Sherbrooke entre dans une nouvelle phase.

Un pont temporaire sera aménagé pour permettre la circulation automobile malgré les travaux qui visent à configurer cette artère névralgique de Sherbrooke.

Il faudra six semaines pour assembler la structure et la mettre en place. Le ministère des Transports prévoit des ralentissements et même des périodes de congestion pendant ces travaux. Des panneaux de signalisation seront installés pour aviser les automobilistes.

Le pont temporaire d'une longueur de 57 mètres surplombera l’autoroute 410 et sera parallèle à la structure actuelle, indique le ministère dans un communiqué. La circulation sera possible dans les deux directions sur une seule voie. Une fois cette structure assemblée, commenceront les travaux de démolition du pont d’étagement actuel.

Les travaux du nouvel échangeur Darche devraient être terminés à la fin de l'année.