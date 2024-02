L’enquête du coroner pour James Smith stimule des programmes pour les détenus autochtones

Au moins huit des 29 recommandations faites à la suite de l’enquête du coroner sur les attaques au couteau survenues à la Nation crie sont centrées sur le besoin d’améliorer les programmes et ressources offerts par le Service correctionnel du Canada. Cependant, certains groupes estiment qu'il est temps de consacrer davantage de ressources aux programmes communautaires qui viennent en aide aux prisonniers.

Crystal LaPlante est la directrice des programmes de justice pour le Conseil tribal de Saskatoon (STC).

Les programmes en milieu carcéral peuvent être difficiles à gérer en raison des contraintes de temps et d'accès, selon Crystal LaPlante.

Elle estime que des programmes communautaires, comme la maison de transition īkwēskīcik iskwēwak qui est dédiée à des ex-détenues, peuvent combler des manques causés par le système carcéral qui est surchargé.

Compte tenu des taux très élevés de la surreprésentation des Autochtones dans les prisons, nous savons que le système actuel ne fonctionne pas , explique Crystal LaPlante. Les programmes en milieu carcéral peuvent être difficiles à gérer à cause des contraintes de temps et du manque d'accès.

Les plans pour la mise sur pied de la maison de transition īkwēskīcik iskwēwak ont commencé des années avant la tuerie de 2022. En crie, īkwēskīcik iskwēwak veut dire les femmes qui changent de vie .

L'établissement est géré par le Conseil tribal de Saskatoon et bénéficie d'un financement provincial et fédéral.

Nous avons deux infirmières psychiatriques diplômées dans notre personnel. Nous disposons d'un soutien en matière de santé mentale et de toxicomanie. Nous avons des travailleurs sociaux [et] des aînés.

Pour Shayla Shingoose, une ancienne détenue qui est membre de la Première nation Waywayseecappo du Manitoba, les ressources culturelles offertes par la maison de transition īkwēskīcik iskwēwak l'aident à lutter contre ses problèmes de dépendance et l'empêchent de retourner en prison.

J'aurais probablement repris mes anciennes habitudes parce que je n'avais pas autant de soutien qu'aujourd'hui , affirme Mme Shingoose.

Même que les Autochtones représentent environ 5 % de la population canadienne, ils constituent 32 % de l'ensemble des personnes placées en détention, selon le gouvernement fédéral.

L'enquêteur correctionnel Ivan Zinger a indiqué dans son dernier rapport qu'il s'agissait d'une parodie nationale .

M. Zinger affirme que les programmes actuels qui sont destinés aux prisonniers autochtones ne règlent pas le problème de surreprésentation dans le système carcéral, car ils servent trop peu de personnes .

Les pavillons de ressourcement gérés par l'État ont des taux de financement et des ressources beaucoup plus élevés que des pavillons de ressourcement qui sont gérés par des groupes communautaires , affirme-t-il.

La professeure de sociologie à l'Université Bishop's au Québec Vicki Chartrand estime que les recommandations faites à Service correctionnel Canada pendant l'enquête du coroner ne vont pas faire avancer les choses.

Il est malavisé de recommander d'injecter plus d'argent, plus de ressources dans une institution qui a été conçue pour simplement contenir et contrôler les gens.