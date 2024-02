La tendance des bains glacés se développe et s’invite aussi dans les provinces de l’Atlantique. Un groupe de plongeurs s’est formé à Dartmouth. Quatre personnes y participaient début janvier, ils sont aujourd’hui plus de cent à s’immerger dans une eau à près de 3 degrés chaque dimanche midi.

Je suis très nerveuse , dit Nathalie Langlois. Dans quelques minutes, cette Néo-Écossaise s’apprête à plonger dans l’eau à 3 degrés du lac Banook en plein cœur de Dartmouth. J’ai entendu dire que la meilleure sensation c’est après. Pas avant, pas pendant, mais après.

Avec sa collègue, Marie-Pierre Windybank, c’est la première fois qu’elle va s’immerger dans une eau glacée. Elle a été convaincue par une autre collègue de travail, Janik Dugas, qui vient pour la cinquième fois depuis le mois de janvier.

Angèle Belliveau, Janik Dugas, Nathalie Langlois et Marie-Pierre Windybank, quatre collègues venues se baigner dans l'eau glacée du lac ce dimanche midi.

Comme Janik, ils sont de plus en plus nombreux à s’adonner au plaisir de se tremper dans une eau glacée. La tendance est d’ailleurs de plus en plus présente sur les réseaux sociaux et a aussi été popularisée par des célébrités comme Kim Kardashian ou Hailey Bieber.

À Dartmouth, c’est Koko McNeil, adepte de ces bains depuis cinq ans, qui a instauré le mouvement près d’Halifax début janvier. À travers son compte Instagram “Darskide Dippers” (les plongeurs du côté obscur), il attire chaque dimanche à midi de plus en plus de monde.

Nous avons commencé le 5 janvier. Il y avait moi et trois autres personnes et un mois plus tard, nous sommes 150, c’est incroyable de voir la croissance , explique le jeune homme.

Des premières minutes difficiles

Sous le ciel bleu, ce dimanche-là, une centaine de personnes sont rassemblées sur la petite plage. Les rues du quartier résidentiel qui bordent l’endroit commencent d’ailleurs à être trop étroites pour accueillir toutes les voitures des participants à ces bains.

À quelques mètres du rivage, de la glace persiste sur le lac. La tranquillité des canards qui nagent sera bientôt interrompue par l’arrivée de ces plongeurs, car il est temps d’enlever les tenues d’hiver et de se retrouver en maillot de bain, bonnet, gants et chaussons de plongée aux pieds.

Les participants restent de 30 secondes à 10 minutes dans l'eau à 3 degrés du lac.

Nathalie et Marie-Pierre s’avancent dans l’eau, un peu frigorifiée, prises entre enthousiasme et peur. Les premiers instants sont difficiles. Je ne sens plus mes jambes dit Nathalie. Je vais rentrer, puis sortir, j’ai trop froid , réagit Marie-Pierre.

Mais, encouragées par leurs amies, les deux novices vont finir par s’immerger jusqu’aux épaules. Finalement, elles resteront près de deux minutes dans cette eau gelée.

On a tenu deux minutes pour la première fois, on est très fières. Le secret c’est vraiment de se calmer , indique Marie-Pierre. C’est beaucoup plus paisible que je pensais , constate Nathalie.

Du froid qui procure un sentiment de bien-être

Janik Dugas va rester dans l’eau pendant près de dix minutes, la durée maximale recommandée par les médecins. La première fois, je suis restée 30 secondes dans l’eau, puis aujourd’hui j’ai frappé dix minutes. C’est vraiment quelque chose qui est le fun.

Les plongées en eau froide sont presque aussi vieilles que l’humanité, les Romains durant l’Antiquité se plongeaient dans les frigidariums dans les thermes.

Le bain polaire procurerait un sentiment de bien-être.

Les participants admettent tous connaître un sentiment de bien-être à l’issue de la plongée. Les bains en eau froide permettraient, en effet, la libération d’adrénaline, responsable de cette sensation. C’est comme si je prenais trois doses d’espresso d’un coup. Une fois que vous l’avez fait, vous devenez accro , admet Koko McNeill.

Les bienfaits sur la santé physique sont, en revanche, plus difficile à démontrer.

Je me sens beaucoup mieux mentalement et physiquement depuis que j’ai commencé à le faire. J’ai une nouvelle énergie à chaque fois et j’arrive beaucoup mieux à réguler ma température corporelle.

Je l’ai fait, et je me dis que je le referais.

Malgré tout, l’expérience est à éviter pour les personnes souffrant de troubles cardio-vasculaires ou de maladies comme le diabète. Il est important d’ailleurs de demander l’avis de son médecin avant de tenter l’expérience.

Les canards n’ont donc pas fini de voir d’autres animaux se mêler à eux le dimanche matin. Ces adeptes de l’eau froide devraient se retrouver encore chaque dimanche jusqu’à ce que l’eau se réchauffe.