C’est devenu une évidence : les prix des produits d'épicerie sont élevés et de nombreux Canadiens ressentent les effets de la montée en flèche de l'inflation et du coût des aliments.

Les supermarchés et les épiceries ont de plus en plus tendance à offrir leurs restes de nourriture à des prix réduits. C'est une façon pour les clients d'économiser sur l'épicerie et, par ricochet, de sauver des aliments qui seraient normalement destinés à la benne à ordures.

Voici quelques façons de réduire vos coûts d'épicerie et vos déchets alimentaires dans la région de la capitale nationale.

Partage alimentaire à Ottawa

En sortant du marché de Hintonburg avec plus de 10 kilogrammes de fruits et de légumes, Laurie Bruce pense déjà aux différentes façons de les intégrer à des recettes de tous les jours.

On peut en faire toutes sortes de choses, comme des sautés, des soupes, des salades de fruits, ce genre de choses , dit-elle.

Elle ne gardera toutefois aucune des patates douces, pommes, oignons ou poireaux qu'elle vient de ramasser.

Elle est plutôt en voie de les donner.

Laurie Bruce est bénévole au sein de Foodsharing Ottawa, un organisme qui récupère les surplus alimentaires des entreprises locales et les redistribue aux organismes de bienfaisance, aux organismes à but non lucratif et aux voisins.

En tant que bénévole pour Foodsharing Ottawa, Mme Bruce ramasse les surplus alimentaires du marché deux fois par mois.

Ces denrées peuvent être distribuées à différents organismes de bienfaisance locaux ou distribuées gratuitement par l'intermédiaire du groupe Facebook de l'organisation, Share It - Don't Toss It ! (traduction libre : Partagez-les - Ne les jetez pas!).

L'objectif est de ne pas avoir de déchets alimentaires et de partager ces victuailles avec d'autres personnes qui en ont besoin , a-t-elle déclaré.

À l'origine, le programme Foodsharing Ottawa visait à récupérer les excédents alimentaires des restaurants, des boulangeries, des magasins et des marchés de producteurs pour les donner à des organisations caritatives locales telles que les banques alimentaires et les refuges.

Le groupe a depuis élargi son champ d'action en créant un groupe public sur Facebook, grâce auquel il peut encourager ses participants à faire don d'une partie de leur sauvetage à leurs voisins et à faire participer d'autres personnes.

Les dons les plus importants aident le groupe et incitent les gens à venir chercher des produits dans leur garde-manger , a expliqué Mme Bruce.

S'ils ont des produits dont la date de péremption est dépassée, ou s'ils partent en vacances et qu'ils ont de la nourriture qui risque d'être gaspillée, ils l'affichent sur le groupe et les gens viennent la chercher , poursuit-elle

Trop bon pour le débarras

Le Mid-East Food Centre, situé dans l'est d'Ottawa, est l'un des quelque 300 magasins actuellement partenaires de Too Good To Go (traduction libre : Trop bon pour le débarras), une application conçue pour aider les entreprises à prévenir le gaspillage alimentaire.

Depuis plus d'un an, il vend sur l'application les restes de son buffet de plats chauds, ainsi que des sacs de produits d'épicerie dont la date de péremption est proche ou dépassée.

Zubeida Hawwa, directrice générale adjointe du Mid-East Food Centre, explique que le magasin souhaitait s'associer à Too Good To Go afin de contribuer à la réduction des déchets alimentaires et de proposer des produits alimentaires et d'épicerie à prix réduit.

Nous avons vraiment apprécié l'idée, car nous pouvons essayer d'aider d'autres personnes à obtenir de la nourriture à un prix réduit , a dit la directrice générale adjointe du centre alimentaire, Zubeida Hawwa.

Le magasin dispose généralement de suffisamment de restes pour répondre à trois à sept commandes de plats chauds par jour, ainsi qu'à environ cinq sacs d'épicerie surprise.

Ils apprécient vraiment. Ils reviennent pour cela, en particulier les étudiants , a ajouté Mme Hawwa. Ils n'ont pas le temps de cuisiner et leur budget est limité, c'est donc une nourriture prête à l'emploi pour eux et à un prix plus bas.

Le Mid-East Food Centre emballera les restes de son buffet de plats chauds pour les distribuer sur l'application Too Good To Go.

Les commandes se vendent rapidement, ce qui n'est pas surprenant selon elle. Toutes sortes de personnes utilisent l’application selon elle, en raison du coût élevé de la vie.

C'est très agréable d'aider d'autres personnes à avoir leur repas pour la journée et à respecter leur budget , ajoute-t-elle.

Too Good To Go a été lancé à Ottawa il y a environ un an et demi. Dans l'ensemble de la province, tous les magasins d'alimentation Metro y ont accès, et l'entreprise s'est récemment associée à Tim Hortons.

Ces dernières années, les applications de ce type, parmi lesquelles Food Hero et Flash Food, sont devenues de plus en plus populaires.

Olio

La lutte contre le gaspillage alimentaire commence à la maison, croit pour sa part Tessa Clarke, cofondatrice et directrice générale d'Olio.

Fondée au Royaume-Uni, cette application permet aux utilisateurs de dresser une liste d'aliments ou d'articles ménagers qui peuvent être récupérés localement.

Nous avons assez de nourriture pour nourrir tout le monde. Le problème, c'est que les gens ne sont pas connectés, ce qui fait que nous ne pouvons pas distribuer cette nourriture de manière efficace dans la communauté locale.

Le nombre de personnes souhaitant accéder à de la nourriture gratuite a augmenté de façon spectaculaire, selon l’entrepreneure. En règle générale, une demande de nourriture inscrite sur l'application est traitée dans les 20 minutes qui suivent.

Olio est disponible au Canada depuis quelques années et, selon Mme Clarke, sa communauté est encore modeste, mais en croissance dans tout le pays.

Il y a beaucoup de gens qui cherchent à économiser de l'argent et à vivre de manière plus durable , dit-elle.

Olio s'associe également à de grandes entreprises et à des supermarchés pour permettre à des bénévoles de ramasser et de distribuer des surplus de produits alimentaires ou des articles qui seraient autrement jetés.