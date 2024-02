Des records de chaleur battus samedi en Mauricie

Des records de températures maximales ont été battus le 10 février en Mauricie, selon Environnement Canada.

Le mercure est monté à 7,2 degrés Celsius samedi à Trois-Rivières, alors que le dernier record était de 4,4 degrés en 1966.

À Shawinigan, il a fait jusqu’à 6,6 degrés Celsius alors que le record était de 4 degrés en 2001.

Il a fait encore plus chaud à Sherbrooke et Montréal, selon l’agence fédérale. La température est montée à 11,6 degrés Celsius à Sherbrooke, battant un record de 1966, et à 9,5 degrés à Montréal.