La Cour d'appel de l'Ontario doit se prononcer lundi sur la constitutionnalité de la loi 124, adoptée par le gouvernement de Doug Ford en 2019 pour imposer un quasi-gel salarial dans le secteur public.

La loi gelait 1 % par an, et ce, pendant trois ans, les augmentations de plus d'un million de salariés, qu'il s'agisse de fonctionnaires, d'infirmières ou d'enseignants.

La Cour supérieure a jugé la loi 124 inconstitutionnelle en 2022, à la suite du recours judiciaire de syndicats, qui ont soutenu que ses dispositions enfreignaient leur droit à la négociation collective.

Le gouvernement Ford a toutefois porté la cause devant la Cour d'appel, dont le verdict est attendu lundi.

Les conservateurs soutiennent que le plafond salarial était nécessaire pour réduire la dette provinciale.

Entretemps, nombre de syndicats d'infirmières et de personnel en éducation ont obtenu en arbitrage des hausses salariales rétroactives.