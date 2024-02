Des résidents d'Halifax vivant avec un handicap physique ou visuel affirment qu'il est dangereux, voire impossible, de se déplacer dans la ville parce que les trottoirs sont encore recouverts de neige et de glace une semaine après l'imposante tempête qui a frappé la Nouvelle-Écosse.

Carolyn Naylor, qui vit au centre-ville d'Halifax et qui se décrit comme ayant une déficience visuelle, dit que la semaine dernière a été extrêmement frustrante et stressante pour elle et son chien-guide, Earl.

Les déplacements de Mme Naylor l'ont amenée à essayer de contourner les bancs de neige qui la surplombent et qui bloquent ses principaux points d'orientation, ainsi que les trottoirs étroits et glissants qui la laissent en danger.

Paul Vienneau, défenseur des droits des personnes handicapées et utilisateur de fauteuil roulant, raconte qu'il n'a pas quitté sa maison d'Halifax pendant trois jours après le début de la tempête, et que lorsqu'il en est ressorti, il a constaté que les trottoirs n'avaient été que partiellement dégagés.

Paul Vienneau est défenseur des droits des personnes handicapées en Nouvelle-Écosse. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Robert Short

M. Vienneau indique que les trottoirs locaux sont cernés par des bancs de neige pouvant atteindre un tiers de mètre de haut, laissant un chemin étroit qui peut ne pas être assez large pour ceux qui utilisent des fauteuils roulants ou d'autres aides à la mobilité.

Il affirme que la neige laissée sur les bords des trottoirs va probablement fondre et geler avant d'être recouverte par d'autres chutes de neige prévues dans la province cette semaine, ce qui entraînera des conditions qu'il décrit comme potentiellement mortelles.