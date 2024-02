Un Super Bowl, mais une multitude de façons de profiter de l’événement

Soirée à la maison ou au restaurant, avec la famille ou les amis, avec des jeux ou sans, les partisans de football étaient prêts pour la grand-messe du Super Bowl qui débutait dimanche en soirée.

Les amateurs de cette soirée ont déjà leurs traditions de prévues. Ça commence avec un souper, puis on fait toujours un chili lance Ryan Leblond, qui ne peut cacher son excitation pour cet événement.

Pour pimenter la partie entre les 49ers de San Francisco et les Chiefs de Kansas City, Ryan Leblond, qui est également panéliste, a préparé son traditionnel questionnaire pour les membres de sa famille et ses amis.

J’ai toutes sortes de questions [...] qui ne prennent pas de connaissance sur le football pour participer , explique-t-il.

Est-ce que le joueur qui a un touché, le premier touché du match, va avoir un nombre pair ou impair sur son chandail? Alors 25 questions. Cette année, à cause de Taylor Swift, j’ai mis toute une section de questions pour Taylor Swift. Mes enfants adorent ça.

Place au Super Bowl entre les Chiefs et les 49ers

L’important pour l’homme c'est de passer un moment convivial avec sa famille.

On essaie de toujours garder à l’esprit que même si on ne connaît pas le football, c’est toujours un [moment] où la famille peut parler et avoir du plaisir.