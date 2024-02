Une séance de visionnement de la finale de la Coupe d'Afrique des nations de football, opposant la Côte d'Ivoire au Nigeria, s’est tenue dimanche après-midi au Bistro du Carrefour des Plaines, à Regina. Organisé par la Communauté des Africains francophones de la Saskatchewan (CAFS), l'événement a accueilli une cinquantaine d’amateurs de soccer.

À l'issue de ce match, le Nigeria s’est incliné 1 -2 devant le pays organisateur.

Le directeur général de la CAFS, Melchior Niyonkuru, estime qu’il s’agit d’un évènement important pour la communauté africaine de la province.

C'est en train de se faire en Afrique et on est là pour faire sortir nos membres pour visionner quelque chose qui se passe dans la communauté. En organisant cet évènement, ça nous fait du bien et ça fait ressortir nos communautés.

D’ailleurs, l’organisme ne pensait pas initialement que la finale de ce tournoi, qui en est à sa 34e édition cette année, concorderait avec sa programmation du Mois de l’histoire des Noirs.

Le Mois de l'histoire des Noirs dans l'Ouest canadien Consulter le dossier complet Le Mois de l'histoire des Noirs dans l'Ouest canadien Consulter le dossier complet Suivre Suivre

On s’est dit qu’il fallait organiser quelque chose dans le cadre du Mois de l’histoire pour rassembler la communauté , ajoute-t-il.

Pour l’amateur de soccer Yannick N’Cho, cette projection permet non seulement d’écouter un sport qu’il affectionne, mais également de fraterniser avec des francophones.

Ouvrir en mode plein écran Yannick N’Cho, au Bistro du Carrefour des Plaines à Regina. Photo : Radio-Canada / David Houle

Ça me permet de réaliser que je ne suis pas seul et que des personnes qui vivent avec moi me soutiennent, comme je les soutiens dit-il.

Publicité

Il affirme apprécier l’ambiance de l’événement, qui lui permet de sentir la chaleur de la communauté.

Originaire de la Côte d’Ivoire, il a eu espoir en l’équipe gagnante dès le départ.