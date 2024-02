La sève coule déjà dans des érables en Mauricie

Les températures plus chaudes font en sorte que la sève a commencé à couler dans certains érables de la région. Certains acériculteurs ont choisi de commencer à entailler, d'autres non.

Des records ont été franchis samedi en Mauricie. Le mercure est monté à 7,2 degrés Celsius à Trois-Rivières et à 6,6, à Shawinigan. La normale devrait être sous les -5 degrés Celsius.

Ouvrir en mode plein écran Des records de maximum ont été atteints pour la journée de samedi. Photo : Radio-Canada

À Notre-Dame-du-Mont-Carmel, le propriétaire de L’Érabrière a commencé à entailler des érables ces derniers jours. Ça nous donne un peu plus de temps pour tester les équipements, rendre le système étanche, s’assurer que tout fonctionne , explique Jean-Philippe Brière.

L'objectif est de gagner du temps et non pas de produire du sirop d’érable. Je n’ai pas gardé l’eau, mais ça m’a permis de tout nettoyer le système, le rendre étanche et quand ça va démarrer pour vrai, je vais gagner une journée ou deux certainement , ajoute-t-il.

À Trois-Rivières, le propriétaire de la Cabane à sucre du Boisé a pris la décision de patienter encore un peu avant d’entailler ses érables. Robert Dufresne ne voudrait pas que ses entailles sèchent avant le début de la saison.

Il ne compte donc pas démarrer la production. Pour le peu de production de sirop d'érable que vous allez faire, est-ce que ça va en valoir la chandelle? , se questionne-t-il.

Robert Dufresne estime qu’il commencera à entailler ses arbres dans deux ou trois semaines.

D’après le reportage de Charles-Antoine Boulanger