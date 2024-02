Le Super Bowl, événement télévisuel de l’année, est souvent prétexte à un bon party en grande compagnie. Depuis des décennies, des amis d'enfance se rassemblent à chaque Super Bowl pour une journée festive.

À Campbellton, au Nouveau-Brunswick, la fête commence tôt dans les bureaux d’Yves Gagnon. Les premiers convives arrivent tôt en après-midi.

Pour eux, il s'agit d'une tradition qu'ils ne souhaitent pas manquer pour tout l'or du monde.

Ça fait au-delà de 30 ans qu'on fait les Super Bowls entre amis. Ça fait depuis qu'on a fini le high school qu'on fait ce genre d'événement-là , raconte Yves Gagnon.

Ouvrir en mode plein écran Yves Gagnon est l'hôte d'un traditionnel party du Super Bowl entre amis à Campbellton. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Évidemment, il y a de la bouffe à profusion, et chacun amène ses breuvages alcoolisés préférés.

En attendant le début du match, qui n’est que dans plusieurs heures, un tournoi de poker est organisé. Deux tables regroupant des joueurs plus ou moins aguerris sont vite mises sur pied.

Les moins chanceux qui sont éliminés tôt aux cartes, peuvent se rabattre sur le match de hockey du Canadien, qui a mal débuté et mal fini pour le Tricolore.

On va en profiter pour jouer aux cartes , dit Yves Gagnon. Évidemment, on va écouter le match de hockey. On va en profiter également pour watcher le match de football ce soir et manger un peu trop de cochonneries. Ça fait partie de la tradition!

On se contrôle assez bien , dit Yves Gagnon. Pas d'exagération!

La plupart sont venus accoutrés du maillot de leur équipe sportive préférée. Marc-André fait bien rire en faisant irruption dans un chandail de… Taylor Swift.

Ouvrir en mode plein écran Marc-André fait une entrée spectaculaire avec son chandail de Taylor Swift. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

En attendant le match, il avait deux prédictions : une victoire des 49ers de San Francisco, 35-28 sur les Chiefs de Kansas City.

L’autre? Demain matin, il y en a peut-être quelques-uns que la levée du corps sera un petit peu plus raide , plaisante-t-il.

D’après le reportage de Serge Bouchard